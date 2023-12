Si hay una artista que ha resaltado este año tanto en los grandes escenarios como en las plataformas de streaming musical e incluso en la gran pantalla, esa es Taylor Swift.

La cantante estadounidense se encuentra en medio de The Eras Tour, una gira de espectáculos que recorre todas las etapas de su carrera y que ha agotado todas las entradas en los lugares en los que se ha anunciado.

De hecho, hace casi un mes pasó por Argentina y Brasil en lo que fueron sus primeras presentaciones en Sudamérica desde que inició su carrera con el álbum homónimo en 2006, cuando era apenas una adolescente.

Conseguir boletos para este tour sigue siendo una tarea compleja en todo el mundo. Sin embargo, para quienes no tuvieron o tienen la posibilidad de verla en vivo, la compositora de 33 años estrenó un filme que produjo ella misma con el director Sam Wrench, en el cual revive el show en un formato cinematográfico.

Sea como sea, la autora de “Shake It Off” sabe que ninguno de sus fanáticos swifties puede quedarse abajo. Y estos últimos también le han retribuido.

Hace apenas una semana, se posicionó como la artista más escuchada en Spotify a nivel global con una cifra de 26 mil millones de reproducciones. Con este hito superó al puertorriqueño Bad Bunny, quien anteriormente ostentaba el primer puesto.

Estos son solo algunos de los motivos de por qué la revista Time escogió a Swift como “la persona del año”.

¿Por qué la revista Time eligió a Taylor Swift como “la persona del año”? Estos son los motivos. Foto: Taylor Swift.

Por qué Time seleccionó a Taylor Swift como “la persona del año”

Con 17 años de trayectoria musical, la ídola del pop puede decir que ha llenado estadios en todo el mundo y que sus canciones son el soundtrack de la vida de millones de fanáticos que la siguen fielmente.

Sin embargo, este año en particular ha sido especial.

“Mucho de lo que Swift ha logrado en 2023 es inconmensurable (...) Está comprometida con darles valor a sueños, sentimientos y experiencias de las personas, especialmente mujeres, que se sentían abandonadas y regularmente subestimadas”, escribió el editor jefe de la revista, Sam Jacobs, en un comunicado que fue revisado por El País.

El reconocimiento que Time le dio a la cantautora también vino de la mano con una entrevista, en la que ella afirmó que este es “el momento decisivo” de su carrera.

“Por primera vez en mi vida, he sido lo bastante fuerte mentalmente como para soportar lo que eso conlleva”, enfatizó.

Asimismo, dijo que está “lo más orgullosa y feliz que me he sentido nunca, y lo más creativamente realizada y libre que he sido jamás”.

Sobre la película que estrenó en torno a The Eras Tour, detalló que fue realizada sin intermediarios. Fueron ella, Wrench y su equipo quienes se encargaron de concretarla.

“Al final hice lo que suelo hacer cada vez más a menudo, apostar por mí misma”, subrayó Swift, para luego añadir que su padre fue quien la motivó.

Pero más allá de los conciertos y dicho filme sobre su gira más reciente, Swift también ha destacado por desafiar a la industria para proteger su propio arte.

Cuando inició su carrera firmó con un empresario llamado Scott Borchetta, quien en 2018 vendió a una compañía los seis álbumes que ella tenía en aquel entonces.

En medio de esa transacción, Swift trató de comprar los derechos de la música que compuso, pero él no le dio la posibilidad de hacerlo.

Fue así como finalmente, tras ese episodio, decidió volver a grabar sus discos para publicarlos nuevamente, aunque con una diferencia sustancial: les puso el distintivo Taylor’s Version (“la versión de Taylor”, en español), para así dejar en claro que esos eran los que realmente la representaban.

“Todo depende de cómo afrontes la pérdida (...) Yo respondo al dolor extremo con desafío”, recalcó a la revista Time.

Durante esa conversación, se tomó un espacio para abordar las complicaciones relacionadas a esta gira mundial.

“Es un escenario de ensueño. Apenas puedo hablar porque llevo tres actuaciones seguidas cantando. Cada vez que doy un paso me crujen los pies de tanto bailar con tacones (...) Sé que voy a subir a ese escenario ya esté enferma, lesionada, con el corazón roto, incómoda o estresada. Ahora forma parte de mi identidad como ser humano. Si alguien compra una entrada para mi espectáculo, voy a cantar a menos que haya algún tipo de fuerza mayor”.

Mientras tanto, la artista continúa con las fechas de The Eras Tour, en las cuales interpreta más de 40 títulos de su repertorio.

Puedes ver todas las fechas de la gira internacional de Taylor Swift haciendo click en este enlace. Asimismo, puedes entrar a este otro para ver las agendadas para Estados Unidos.