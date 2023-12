La Universidad de Harvard impartirá un curso sobre Taylor Swift

Volvió a grabar todas sus icónicas canciones, está haciendo un tour por todo el mundo y millones de fans siguen de cerca su trayecto, pues se ha convertido en la ídola de todos ellos. Se trata de Taylor Swift, la cantante de pop que fue elegida como la persona del año por la revista Time y que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar por todas sus hazañas en 2023.

A este fenómeno se le ha denominado popularmente como la “fiebre swiftie”, que puede ser incomprendida por muchos, pero que es objeto de estudio incluso para las grandes universidades.

En esta línea, la Universidad de Harvard anunció que próximamente lanzará el curso Taylor Swift y su mundo, donde analizarán la música de la cantante, las letras y el impacto que ha tenido en la cultura.

De qué tratará el curso de Taylor Swift de Harvard

La académica en inglés de Harvard, Stephanie Burt, será la encargada de impartir el curso sobre Taylor Swift en la prestigiosa casa de estudios estadounidense. A la fecha, hay más de 300 estudiantes inscritos.

“Tenemos la suerte de vivir en una época en la que una de nuestras principales artistas es también una de las personas más famosas del planeta. ¿Por qué no tener un curso sobre ello?”, aseguró Burt a The Harvard Crimson, el periódico estudiantil de la institución.

Según adelantó la académica, el curso tratará sobre la cultura, los fanáticos, las distintas etapas de la vida (desde la adolescencia hasta la edad adulta) y la apropiación, además de analizar los enfoques de “textos y subtextos queer”.

Además, intentarán entender el impacto que tuvo The Eras Tour y cómo Taylor Swift influyó en otros artistas y escritores.

En conversación con The New York Times, Burt aseguró que envió una serie de tuits a la cantante para invitar a la cantante a una lectura con sus estudiantes, no obstante, a la fecha no ha tenido respuesta.

Y, sobre los “haters” que pueden juzgar la decisión de Harvard de impartir este curso, la académica recordó que Taylor Swift es una más de la lista de artistas que estudian en clases y que, en su momento, incluso Shakespeare fue considerado un “arte popular de bajo prestigio” que nadie quería molestarse en estudiar.

La Universidad chilena que impartió un curso de Taylor Swift

Son muchas las universidades que se sumaron a la corriente de enseñar sobre la cantante y su influencia en el mundo de la música y en la cultura. Entre ellas, la Universidad de Florida, Texas, Nueva York e, incluso, una casa de estudios chilena.

Se trata de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), sede Viña del Mar, donde el profesor de la Facultad de Artes Liberales UAI Alejandro Arturo Martínez impartió el taller Taylor Swift: La poesía en la era de Spotify.

La intención del académico fue “analizar cómo su música está influenciada por la literatura, el teatro y el cine”, según le explicó a La Tercera.

El programa comprendía que los estudiantes examinen las letras de las canciones desde una perspectiva poética, para determinar su estructura, lenguaje, metáforas y temas recurrentes.