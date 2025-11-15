OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Una investigación desarrollada por David Dunning y Justin Kruger aborda este fenómeno, el cual explica por qué algunas personas con poca experiencia o conocimientos en un área presumen saberlo todo y se muestran confiadas de sí mismas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas “incompetentes” que creen que lo saben todo. Foto: archivo / referencial.

    Es probable que en más de una oportunidad hayas estado en una situación en la que una persona asegura saber mucho sobre un tema, pese a que en realidad maneja escasos conocimientos sobre el tópico en cuestión.

    Aquello puede darse en conversaciones de trabajo, en cenas familiares, juntas de amigos o en cualquier otro espacio en donde se desarrollen conversaciones.

    En ciertos casos, incluso, puede ocurrir que aquel interlocutor presuma de ser un experto, aunque no tenga credenciales que lo demuestren ni dé señales comprobables de sus supuestos conocimientos en un determinado tema.

    Este fenómeno de la psicología es conocido como efecto Dunning-Kruger. Y no se trata de una enfermedad ni de un trastorno mental. De hecho, está presente en todas las personas en mayor o menor medida.

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas “incompetentes” que creen que lo saben todo. Foto: archivo / referencial.

    Qué es el efecto Dunning-Kruger y qué dice sobre las personas que creen saberlo todo

    A finales de la década del 90, los investigadores David Dunning y Justin Kruger publicaron un artículo en el Journal of Personality and Social Psychology, en el que profundizaron en esta idea a partir de una serie de estudios.

    Los autores concluyeron que “las personas tienden a sobreestimar sus habilidades en muchos ámbitos sociales e intelectuales”.

    “Esta sobreestimación se debe, en parte, a que quienes carecen de destreza en estos ámbitos sufren una doble carga: no solo llegan a conclusiones erróneas y toman decisiones desafortunadas, sino que su incompetencia les impide reconocerlo”.

    En términos más sencillos, la investigación de Dunning y Kruger sugiere que las personas “incompetentes” creen saber más de lo que realmente saben y tienden a presumir de ello.

    Para desarrollar su trabajo, los autores evaluaron a personas sobre distintos temas, tales como gramática, razonamiento lógico y humor.

    Después de cada prueba, les preguntaron qué tal les había ido y a cuántos de los demás participantes habían superado.

    Los investigadores vieron que, independientemente del tema, quienes obtuvieron malos resultados en las pruebas sobreestimaron significativamente su competencia.

    “Los participantes con puntuaciones en el cuartil inferior en pruebas de humor, gramática y lógica sobreestimaban considerablemente su desempeño y sus habilidades. Si bien sus puntuaciones los ubicaban en el percentil 12, se estimaban a sí mismos en el percentil 62”.

    En otras palabras, aquellos que menos sabían de lo que hablaban creían saber tanto como los expertos.

    Los resultados de los investigadores se han replicado en otros estudios que han evaluado desde conocimientos en matemáticas hasta en áreas como la medicina o la seguridad con armas de fuego entre cazadores, según rescata el Washington Post.

    Especialistas consultados por el citado periódico afirmaron que las consecuencias de este fenómeno —conocido como Dunning-Kruger, en referencia al trabajo de los investigadores— suelen ser inofensivas.

    Por ejemplo, si algunas vez te has sentido seguro al responder preguntas en un examen y luego descubres que las respuestas que pusiste eran incorrectas, tienes experiencia directa con este efecto.

    Sin embargo, hay otros casos en los que las consecuencias podrían ser mortales.

    Dunning dijo en declaraciones reunidas por el Post que el efecto es particularmente peligroso cuando alguien con influencia o con los medios para causar daño no tiene a nadie que le pueda hablar con honestidad sobre sus errores.

    En este sentido, comentó a modo de ejemplo que varios accidentes aéreos podrían haberse evitado si la tripulación hubiera hablado con un piloto demasiado confiado.

    “Se llega a una situación en la que la gente puede ser demasiado deferente con los responsables”, afirmó Dunning.

    Y enfatizó: “Es necesario tener a tu alrededor a personas dispuestas a decirte que estás cometiendo un error”.

    En investigaciones posteriores, Dunning vio que los empleados con peor desempeño también tienden a ser los menos propensos a aceptar críticas o a mostrar interés en su superación personal.

    Por otro lado, en su trabajo publicado con Kruger en 1999, los autores vieron que “paradójicamente, mejorar las habilidades de los participantes, y por ende su competencia metacognitiva, les ayudó a reconocer las limitaciones de sus capacidades”.

    Lee también:

    Más sobre:PsicologíaEfecto Dunning-KrugerDavid DunningJustin KrugerMenteInteligenciaInvestigaciónCienciaSociologíaPsicología socialLa TerceraPersonalidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga

    Capturan a dos implicados en la quema de un bus Red durante manifestaciones en Quilicura por el 11 de septiembre

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: “Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía”

    Daniela Desormeaux y producción de cobre en Chile: “Un millón de toneladas adicionales en un escenario muy optimista, pero no imposible”

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    3.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    4.
    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Capturan a dos implicados en la quema de un bus Red durante manifestaciones en Quilicura por el 11 de septiembre

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022
    Negocios

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: “Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía”

    Daniela Desormeaux y producción de cobre en Chile: “Un millón de toneladas adicionales en un escenario muy optimista, pero no imposible”

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión
    Tendencias

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    El nuevo Chile que modela Córdova desafía el invicto de la vetada Rusia
    El Deportivo

    El nuevo Chile que modela Córdova desafía el invicto de la vetada Rusia

    España y Portugal están cerca, Alemania juega una final: los cupos al Mundial que se definen en esta fecha FIFA

    Christian Garin y Tomás Barrios vencen sus respectivos partidos y se enfrentarán en la semi del Challenger de Montevideo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga

    Paolo Hewitt, biógrafo de Oasis: “Quedó muy claro que Noel necesitaba a Liam y Liam necesitaba a Noel”

    Una exposición y la primera novela del personaje reviven al Dr. Mortis: el ícono del terror chileno cumple 80 años

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos
    Mundo

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    Trump ordena al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp