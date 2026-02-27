A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open. Foto referencial

Este viernes avanza el Bci Seguros Chile Open 2026, donde Alejandro Tabilo se mantiene en competencia y tiene su próximo desafío por los cuartos de final.

En esta ocasión, el rival de la raqueta nacional será el argentino Sebastián Báez (52°), quien viene de eliminar a Cristian Garin en los octavos.

Durante este 27 de febrero, el duelo de Tabilo contra Báez está programado para las 20:00 horas.

Dónde ver el Chile Open 2026