A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open
Este viernes es el siguiente desafío de la raqueta nacional, que se mide contra el argentino Sebastián Báez.
Este viernes avanza el Bci Seguros Chile Open 2026, donde Alejandro Tabilo se mantiene en competencia y tiene su próximo desafío por los cuartos de final.
En esta ocasión, el rival de la raqueta nacional será el argentino Sebastián Báez (52°), quien viene de eliminar a Cristian Garin en los octavos.
Durante este 27 de febrero, el duelo de Tabilo contra Báez está programado para las 20:00 horas.
Dónde ver el Chile Open 2026
Los partidos del Chile Open 2026 se transmiten en el canal TNT Sports y mediante streaming en el sitio oficial chileopen.cl.
