No estará ante Ecuador: la Roja libera a Damián Pizarro por una lesión

No paran los problemas en la Roja. Después de un día para el olvido con el empate ante Paraguay y la renuncia de Eduardo Berizzo como entrenador de la selección, esta jornada las malas noticias no demoraron en aparecer. Damián Pizarro no estará ante Ecuador por un esguince en su hombro izquierdo.

La información fue expuesta por la selección a través de un comunicado en sus redes sociales. “El Cuerpo Médico de la Selección Chilena liberó al jugador Damián Pizarro de la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre, por presentar esguince acromioclavicular izquierdo, cuyo tiempo de recuperación supera el plazo de esta convocatoria”, explicaban.

La baja obviamente altera los planes de un equipo que este martes será dirigido por Nicolás Córdoba, quien hará de interino tras la renuncia del Toto. Al menos ante Paraguay el delantero de Colo Colo fue titular, siendo la referencia ofensiva, por delante de Ben Brereton quien jugó en la banda y Alexis Sánchez, que apareció como el enganche de la Roja.

Si bien es verdad que el delantero albo no fue protagonista en el duelo en el Estadio Monumental, su ausencia hará mover el tablero. Cuál será el equipo o si existe una similitud entre lo propuesto por Berizzo son dudas que recién serán respondidas en los próximos días.

Junto con eso, la ausencia de Pizarro se sumará a la de Gary Medel, quien por acumulación de amarillas tampoco podrá estar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

En el escrito tampoco se especifica si un jugador lo reemplazará en el último partido de la doble fecha por lo que se intuye que Córdoba usará a los jugadores que ya están concentrados en Juan Pinto Durán. Un golpe más para un equipo que llegará extremadamente tocado a Ecuador. No hay tranquilidad ni el futbolístico, ni en lo personal.