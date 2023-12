Llantos, desesperación y muchos gritos: las historias que dejó el recordado partido en el que la U estuvo a seis minutos del descenso

El 5 de diciembre de 2021 quedó marcado para siempre en la historia de la Universidad de Chile. Aquel día, el equipo estudiantil se salvó del descenso en un épico partido con Unión La Calera, al cual llegaron tras doce fechas sin ganar y con un técnico interino en la banca (Cristian Romero).

Por lo mismo a nadie le llamó la atención que el cuadro cementero, que peleaba por un cupo en la Copa Libertadores, fuera superior en la cancha y con goles de Pedro Sánchez (47′) y Sebastián Sáez (75′) fuera ganando hasta el minuto 84. A esa altura, el rostro de Gonzalo Espinoza reflejaba el pesar de todos los hinchas azules, que no pudieron estar presentes en el estadio por las restricciones de la pandemia. La desesperación se apoderó incluso de Cristián Aubert, quien ha esa altura ya había dejado la presidencia y se desenvolvía como director ejecutivo, quien se encerró en una cabina a gritar y saltar por cada jugada de riesgo del encuentro.

Pero la patriada de Ramón Arias, uno que ese año fue cortado por la nueva administración de Azul Azul, produjo el milagro. “Nos hacen el 2-0 y el ‘Cachi’ (Ramón Arias) nos dice a nosotros, al Lucho (Casanova) y a mí, que nos arreglemos como sea en la parte de atrás, que juguemos los dos solos y defendamos como podamos. El se fue arriba con todo. Convierte el 2-1 y después hace el 2-2. Eso nos dio mucha vida y fue un golpe anímico fuerte”, recordó Osvaldo González en conversación con Bolavip, uno de los defensores que terminó llorando tras el encuentro.

Es dos goles no salvaron a Arias de la poda y partió a Peñarol en la temporada siguiente. Luego se fue el fútbol turco y hoy es titular indiscutido en el Muaither de Qatar. Sin embargo, eso no le impide estar al tanto del presente de los laicos, ya que es cultivó una linda amistad con Cristóbal Campos, el portero que perdió la titularidad este año y podría buscar un nuevo destino para el 2024.

Foto: Sebastián Oria/AgenciaUno.

La salvación

Con el partido igualado, la U debía jugar el duelo de la promoción y extender la agonía por otros 90 minutos. Sin embargo, faltaba la aparición de uno de los referentes de ese plantel: Junior Fernandes.

El futbolista que le había anotado un triplete a Colo Colo el 2012 y que siempre fue hincha del Romántico Viajero, marcó el 3-2 definitivo en el cuarto minuto de descuento y salvó al equipo estudiantil de todo peligro. “La agarra Larrivey, la abre con Galani y cuando Galani va por la orilla dije ‘voy a picar al primer palo a ver si me llega’... Cuando veo que me va a quedar para la izquierda, la dejo pasar y choco a Vilches, lo choco porque vi que venía solo Junior al medio. La dejó pasar y no sé si controló mal y le quedo justo ahí para hacer el 3-2″, describió González.

Doce meses después, el tocopillano se despidió de la U y fue presentado en el Manisa FK de la segunda categoría del fútbol turco. “Pasamos por momentos lindos y otros muy difíciles juntos, pero el amor que tengo por este club nunca cambiará. Los llevaré siempre en mi corazón”, posteó en su cuenta de Instagram el actual artillero del Adanaspor (Turquía) en esos momentos.

Claro que no fue el único que dijo adiós. Joaquín Larrivey también partió y hoy pelea la permanencia con Magallanes y de todos los integrante de ese plantel, sólo quedan Campos, Luis Casanova, Jonathan Andía, Marcelo Morales y Pedro Garrido.

Uno que gritaba desde la banca intentando que sus compañeros no se rindieran fue Diego Carrasco. “Me salió del alma, fue una sensación de motivar, de que no podíamos perder, que teníamos que ser competitivos hasta el final, y como yo estaba en la banca, porque entré al último minuto para hacer tiempo nomás, lo viví con toda la pasión que pude”, dijo hace unos meses en entrevista con el medio AS.

“Creo que fue una sensación inexplicable, el no descender lo celebramos casi como salir campeones, que no era lo que estaba pasando, pero se sentía así. Fue algo muy lindo, una emoción muy grande. Y una vez que terminó el partido, festejar con tus compañeros, abrazarse… saber que lo lograste”, agregó.

Durante los meses posteriores, los cementeros debieron cargar con las burlas por el regalo final que permitieron el alza de los azules.

“Se habla del último partido por el rival con el que jugábamos, por la situación en la que estaban, pero no se analiza para atrás que nos pasó varias veces. Pero tenemos tranquilidad total de que hicimos todo para ganar”, declaró el ‘Sacha’ Sáez en TNT Sports. Y luego concluyó: “Nosotros estamos tranquilos por las cosas que hicimos en el último partido. Dicen que tuve para hacer el 3-0, pero no estaba solo, no tenía el arco solo y la tiré fuera. Estaba fuera de la línea del arco, le pegué fuerte y se fue al lado del palo. Tuve otra que pegó en el travesaño. Es buscar cosas donde no las hay”.