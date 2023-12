“Es nuestro técnico y se está mojando”: el delirante momento de Marcelo Bielsa en un estadio uruguayo

Sabido es que Marcelo Bielsa no deja ningún detalle al azar en su trabajo y es común verlo en los distintos estadios analizando a potenciales convocados. En Uruguay ha mantenido esa tradición y ha sido recurrente verlo en los modestos recintos charrúas. Así fue como se dio una vuelta al estadio Belvedere para ver el duelo entre Liverpool y River Plate, por la última fecha del Torneo de Clausura de ese país.

El entrenador no quiso asistir al sorteo de la Copa América 2024 en Miami, donde la Celeste quedó en el Grupo C junto a Estados Unidos, Panamá y Bolivia. En cambio prefirió seguir analizando a potenciales jugadores y precisamente protagonizó un hecho desopilante, luego de que se largara a llover.

El añoso recinto no tenía graderías techadas y el rosarino concurrió sin paraguas, por lo que no lo estaba pasando muy bien. Fue ahí cuando el comediante Julio “Shulay” Cabrera, que se encontraba viendo el partido, observó lo que ocurría y decidió acercarse al DT. “Se está mojando el hombre. Para mí que tengo que ir a llevarle el paraguas. No me animo mucho tampoco. Es como que... Pero se está mojando, y es nuestro técnico”, comenzó su relato en un video en Instagram.

“Marcelo, me parece de orden venir y ponerle el paraguas no puedo verlo así. Usted se ríe pero es verdad. Lo estoy mirando desde hoy y digo ‘¿Cómo el técnico de nuestra selección va a estar sin paraguas?’. ¡Ya está! Yo dije ‘O me putea o se ríe’”, prosiguió. El Loco, no aguantó la risa y no dudó en responderle con una broma: “No, lo que voy a decirle es ¡qué buena compañía! Quédese. Pero en realidad que se quede el paraguas”.

DT amigable

Shulay contó en sus redes sociales que conversó cerca de 10 minutos con el estratega y compartió algunos detalles de ese diálogo. “No sé por dónde empezar. Porque como dije en el posteo anterior, lo que se ve en el video es un Marcelo simpático, sonriente, charlatán, amigable; pero lo que no se vio fue aún mejor. Bajo mi paraguas estuvimos 10 minutos de charla, y mirando fútbol. ¿Qué más? CINE, jaja. Lo que dijo en el video fue real, ‘QUÉDESE’, y me quedé. ¿Cómo no hacerlo?”, escribió.

“Porque no solo hablamos de él, porque él se interesó por mí. Quería saber qué hacía, si era hincha de Liverpool, ¿por qué estaba ahí entonces? Y cuando le dije que era comediante, que hacía humor en redes, continuó: ¿Y te va bien en lo qué haces? ¿Pero te gusta el fútbol o solo porque es un escenario para generar? Y yo mientras sucedía esto, lo que más pedía era que adicionaran 17 minutos, que no se termine el partido y seguir compartiendo esa charla, porque tenía más cosas para decirle”, agregó. “En un momento Ferreira pita el final del partido, y también de mi charla. En ese momento, con fotos de algunos hinchas de por medio, nos estrechamos las manos. ‘Bueno Marcelo, un placer haber compartido este momento contigo, tengo tremenda anécdota para los asados. Gracias por darme pelota’”, cerró.

Después de algunas dudas en el inicio, Marcelo Bielsa se ha ganado el cariño y el respeto de toda la afición, especialmente tras sus victorias sobre Brasil y Argentina, que tienen a su equipo encumbrado en el segundo lugar de las Eliminatorias, con 13 puntos.