“Dijeron que no estábamos preparados y ahora somos campeones”: el desahogo de Cris Martínez tras la tercera estrella de Huachipato

En una definición vibrante, Huachipato venció por 2-0 a Audax Italiano y, gracias a la derrota de Cobresal ante Unión Española, se coronaron campeones en el Estadio CAP. De esta forma, los acereros levantan su tercera estrella, ante la emoción de los jugadores y asistentes.

Uno de los primeros en mostrar su alegría fue Cris Martínez. El paraguayo nacionalizado chileno mostró los pergaminos del equipo para quedarse con la copa: “Es muy emocionante todo, fuimos punteros desde el comienzo. Llevábamos 11 partidos sin perder”, comenzó diciendo.

“Dijeron que no estábamos preparados”

Luego, recordó que no los daban como protagonistas en la pelea por el título: “La prensa decía que no estábamos preparados para ser campeones y ahora somos campeones y esto se celebrará toda la semana acá... Sentíamos que hoy se daría el resultado y lo buscamos desde el primer minuto”.

Otro que se mostró muy emocionado fue el portero Gabriel Castellón, quien reveló: “Mi pastor me dijo a principios de año que íbamos a ser campeones”, Luego, al igual que Martínez, recordó que no los incluían en la lucha por la copa: “Nos costó mucho. En un momento se habló de que no pelearíamos el torneo y nosotros calladitos peleamos el torneo...”.

Año inolvidable para Loyola

Una de las grandes revelaciones del certamen fue el lateral de Huachipato Felipe Loyola, quien, entre lágrimas, trató de expresar sus sentimientos tras esta corona: “Hermoso la verdad, esto es fruto del esfuerzo. Mi corta carrera ha sido más de lucharla que de alegría. No hay mejor alegría que el fútbol. Esto es principalmente para mi familia”.

Por último, el defensor central Benjamín Gazzolo aseguró que “es una satisfacción enorme salir campeones, yo creo que somos merecedores de esto. Agradecer al profe (Gustavo Álvarez) por hacernos creer en su idea”. En tanto, considera que las claves para esta corona fueron “la mentalidad ganadora, tener una idea clara y confiar en el cuerpo técnico”.