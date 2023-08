El Dibu Martínez se burla de la FIFA por nueva ley de penales: “Ya somos campeones de todo; la hicieron tarde”

Uno de los temas que quedó en la retina después de la Copa del Mundo fue la actitud del arquero del campeón argentino, Emiliano Dibu Martínez, quien se cansó de perturbar a los ejecutantes en los lanzamientos penales, instancia que permitió el tercer título de la Albiceleste en la final de Qatar 2022, frente a Francia.

En esa instancia, la International Football Association Board (IFAB) aprobó un reglamento que limita los movimientos de los arqueros en las ejecuciones, la que fue nombrada ley Anti Dibu Martínez.

“El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal, ni tocará los postes, el travesaño o la red de portería. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario”, asegura la norma aplicada por la FIFA.

Una decisión que no incomodó al golero transandino. Fiel a su estilo frontal y controvertido, el marplatense se burló de la ley que pretende imponer el organismo internacional en las próximas competiciones.

“Me encantó, porque siempre buscan alguna excusa. Pero a mi familia y mi gente cercana les decía ‘pero me da igual, ya somos campeones de todo’. La hicieron tarde”, advirtió el golero al medio Urbana Play.

Incluso, el argentino fue un poco más allá y se quejó de las concesiones que tiene otro tipo de jugadores, al contrario de lo que ocurre con los titulares bajo los tres palos.

“Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer todo, y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal, pero cada uno sabe lo que debe hacer... Me da igual, ya atajé lo que tenía que atajar”, aseveró Martínez.

Un ejemplo

Pero el meta del Aston Villa de Inglaterra es un referente para los más pequeños de su país. Más aún, al otro lado se realiza el lanzamiento de Emi on off, una serie animada que habla de la infancia del Dibu y estará guionada por Hernán Casciari e ilustrada por el famoso dibujante argentino Liniers, seudónimo de Ricardo Siri.

Consultado por el cariño que le profesan los niños, el meta de Aston Villa contestó que “no sé la verdad (a qué se debe). Es algo muy loco saber que podés estar en el corazón de tantos chicos. Debe ser por mi carisma, mi forma de ser, lo que genero dentro de una cancha. Creo que más por mi carisma que por cómo atajo”.