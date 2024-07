Un empate que sabe mal: la U iguala un partidazo ante Cobresal y le cede en bandeja la cima a Coquimbo

Universidad de Chile inició la fecha 16, el puntapié inicial de la segunda rueda del Torneo Nacional, en la cima de la tabla. Pero se fue a dormir el sábado en la noche en el segundo lugar, debido al triunfo de Coquimbo Unido sobre Ñublense. En poco más de 24 horas, contó con la opción de recuperarla y la desperdició. Llegó a estar 3-1 arriba sobre Cobresal, sin embargo terminó con un amargo 3-3.

Una frase cliché calzaba perfecto para este encuentro: un choque de realidades opuestas. Mientras los azules aspiraban a recuperar la punta y continuar sin fisuras su camino a la corona, los albinaranjas estaban urgidos por la pelea para evitar el descenso. Salieron a la cancha con un punto sobre la zona roja. Sin Hormazábal y Guerrero, y aguardando por más incorporaciones (el anhelo tiene nombre y apellido: Charles Aránguiz), Gustavo Álvarez dispuso una línea de cuatro en el fondo y un mediocampo de buen pie. Independiente al resultado final, se marcó una diferencia clara en la U: un ataque movedizo y eficaz, contra una zaga que mostró grietas preocupantes.

Antonio Díaz, quien dejó en la suplencia a Marcelo Morales, mostró dos caras durante el primer tiempo. En ofensiva, el ex O’Higgins fue un agente ofensivo permanente, incluso participando en uno de los goles. Al mismo tiempo, sufrió en la faceta defensiva. Cobresal atacó recurrentemente por el lado derecho, buscando a Franco García, a la espalda del 24 azul. El argentino jugaba al filo del off side y tuvo a mal traer a Díaz toda la primera fracción.

En efecto, la apertura de la cuenta llegó con participación de García. En los 13′, Leonardo Valencia pone el 1-0 conectando de primera un centro de su compañero transandino, quien tuvo espacio para maniobrar por el sector derecho del ataque. Pese a la desventaja y a los líos que tenía en la zaga, Universidad de Chile no sintió el golpe. A través de un atrevimiento individual, encontró la igualdad. En los 20′, Cristian Palacios hace un golazo. El ‘Chorri’ saca un remate desde larga distancia que se cuela en la portería de Requena. Había partido.

Foto: Photosport.

Una movida que le resultó a Álvarez fue ubicar a Matías Sepúlveda por la derecha. El ‘Tucu’ se hizo importante en la construcción de juego en la visita. A la media hora, el ex Audax le entregó la ventaja a los laicos definiendo tras un pase atrás del citado Antonio Díaz.

Desde la vereda de la neutralidad, fue un partido entretenido y cambiante. De lo mejor que ha entregado el vilipendiado fútbol local. Siempre los detalles pueden inclinar la balanza hacia uno u otro lado. En este caso, la U encontró en los lucimientos individuales una manera de hacerle daño a Cobresal, al no poder de una manera más colectiva. Si Palacios hizo un golazo en el primer lapso, Leandro Fernández no quiso ser menos.

En los 58′, el ex Independiente sacó un remate inatajable para Requena e instala una ventaja mayor en el campamento minero. Un tanto similar al que hizo el año pasado, en el mismo arco. Con media hora y fracción por delante, el panorama era ideal para el, hasta ese momento, líder.

El Cobresal de Gustavo Huerta reaccionó rápido. A través del balón detenido, se le abrió una ventana para entrar en la defensa azul. Luego de un córner, un autogol de Matías Zaldivia devolvió a los nortinos al juego. Y con la misma herramienta de la pelota parada, llegó al 3-3. En los 65′, Diego Coelho conecta un lanzamiento libre y deja estático a Castellón. Si todo asomaba como una faena tranquilizadora para la U, de pronto el duelo ganó en incertidumbre. Podía pasar cualquier cosa en la recta final.

El partido finalizó con una igualdad que dejó satisfecho al espectador neutral, pero con preocupaciones en las huestes universitarias. Mantener el invicto como visitante no convence si se perdió la punta de la tabla. Ahora, el único líder del Torneo Nacional es Coquimbo Unido, con 34 puntos, uno más que los azules. Y arremete Católica, a tres unidades de su clásico adversario.

Ficha del partido

Cobresal: L. Requena; G. Pacheco, C. Toro, F. Bechtholdt (64′, J. Buss), M. Jorquera; D. Céspedes, C. Mesías (78′, R. Sandoval); L. Valencia (78′, F. Lobos); F. García, D. Coelho (84′, F. Barrientos) y M. Sepúlveda Soto (46′, C. Munder). DT: G. Huerta.

U. de Chile: G. Castellón; J. P. Gómez, F. Calderón, M. Zaldivia, A. Díaz (83′, M. Morales); M. Sepúlveda (83′, I. Vásquez), M. Díaz, I. Poblete, L. Assadi (68′, F. Mateos); L. Fernández y C. Palacios (68′, L. Pons). DT: G. Álvarez.

Goles: 1-0, 13′, Valencia, conecta de primera un centro de García; 1-1, 20′, Palacios, con un gran remate de distancia; 1-2, 30′, Sepúlveda, define tras pase atrás de A. Díaz; 1-3, 58′, Fernández, con un gran disparo desde fuera del área; 2-3, 61′, Autogol de Zaldivia, luego de un córner; 3-3, 65′, Coelho, conecta tras un tiro libre.

Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Sandoval, Lobos (C); Palacios (U).

Estadio El Cobre. Asistieron 2.698 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.