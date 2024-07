El ultimátum de Marcelo Morales que remece el mercado invernal de la U

No ha sido un invierno grato para la U. Pese al inminente regreso de Charles Aránguiz al equipo estudiantil, el mercado de pases sigue siendo un dolor de cabeza para la dirigencia de Azul Azul.

Y uno de sus mayores problemas viene desde dentro, de una negociación interminable, la misma que marca la única contratación de Universidad de Chile en el receso del Campeonato Chileno (Antonio Díaz). Hablamos de la renovación de Marcelo Morales.

El lateral izquierdo tiene contrato vigente hasta diciembre de este año y si no extiende su vínculo, podrá negociar como jugador libre en la próxima ventana y por tanto, no generá ingresos a la U por la venta.

Por lo mismo, las tratativas entre ambas partes llevan varias semanas y ha tenido momentos de alto impacto. Uno de ellos es la amenaza que recibe el jugador de no ver más acción en la oncena dirigida por Gustavo Álvarez mientras no estampe su firma.

Sin embargo, dicha advertencia es desmentida en La Cisterna y aseguran que todo depende del director técnico. Sin embargo, en el duelo que empataron con Cobresal y que a la postre significa la perdida del liderato (Coquimbo es el nuevo puntero), Morales fue a la banca y Díaz tomó su puesto.

“Veía con optimismo que ambas partes querían llegar a un acuerdo y yo, como entrenador, no imagino un escenario que hoy no es. Marcelo está entrenando, está a disposición. Esto fue una decisión 100% del entrenador. Un jugador joven, tiene una exposición muy grande”, fue la explicación del DT transandino.

No obstante, sus deseos no fueron órdenes. Morales no da su brazo a torcer y la sociedad anónima tampoco. El primero quiere bajar la cláusula de salida y los regentes desean mantenerla en varios millones de dólares.

De hecho, según informa TNT Sports, este martes, las últimas conversaciones entre las partes no fueron fructíferas. Azul Azul ofrece dejarlo salir por tres millones de la divisa estadounidense y la negativa del defensa fue tajante.

Luego, se bajó a 2,5 millones norteamericanos y Morales pidoó que se deje en dos y se acabaron las conversaciones. El lío es que su representante, Fernando Felicevich, esta semana estará enfocado en la repatriación del Príncipe.

A eso se le agrega que la gerencia técnica, encabezada por Manuel Mayo, trabaja contra el tiempo -tienen hasta el 8 de agosto- para traer a un jugador que refuerce la defensa. “Quedan unos días más. Yo tengo la tranquilidad de que el club trabaja a la par mío, todos los días, para conseguir los jugadores que estamos buscando, así que insisto con lo mismo, es día a día y confío en el presidente y el gerente del club”, concluye Álvarez.