Arturo Vidal le pide a Pablo Milad que medite la salida de Ricardo Gareca si la Roja no vence a Colombia

Arturo Vidal volvió a sacar la voz para referirse al proceso que comanda Ricardo Gareca en la Roja. Tras el triunfo de Colo Colo por 2-1 en su visita a Huachipato, el Rey conversó con los medios de comunicación que llegaron hasta Talcahuano y mostró sus impresiones del partido. Sin embargo, más allá de su balance sobre el duelo que acercó a los albos a la cima del Campeonato Nacional, el histórico de la Generación Dorada llamó la atención por su nueva opinión sobre el convulsionado presente que vive la selección chilena.

En primer lugar, el mediocampista comenzó hablando sobre la situación que rodeó a Carlos Palacios, a quien le dedicó un mensaje de apoyo en la noche del sábado. “No le veo ningún problema, que un jugador tenga problemas y solicite no estar para poder arreglarlos, creo que es lo correcto. Ya hablé con Carlitos y lo que necesite el equipo está para él”, comentó.

Para el oriundo de San Joaquín, la crisis que azota al combinado nacional no es producto de la polémica determinación de la Joya, sino que tiene que ver con el manejo de Ricardo Gareca como adiestrador. “No hay que cambiar el foco de la selección. Ese no es problema, el problema es que el equipo anda mal y que el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder clasificar al Mundial”, lanzó.

Las desavenencias entre el jugador y el DT no son nuevas. En los partidos anteriores de la selección chilena, Vidal ya había mostrado su descontento con el argentino, principalmente porque no lo consideraba para las convocatorias. Por esta razón, el futbolista de Colo Colo se mostró preocupado por el rumbo que está tomando el Equipo de Todos en su camino al Mundial de 2026 y lanzó una radical sugerencia a Pablo Milad en la previa al duelo contra el combinado Cafetero. “Es difícil, así como está la cosa no sé. Vamos a ver que pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, tenga una idea de juega y puedan sacar los tres puntos. Esa decisión (la salida de Gareca) no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia ojalá que el presidente (Pablo Milad) piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, agregó.

Finalmente, descartó sumarse en el actual ciclo. “En este proceso no, si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial”, cerró.