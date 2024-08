Aún no renueva con la U: Marcelo Morales es pretendido desde una de las grandes ligas europeas

Universidad de Chile ha tenido un agitado mercado de fichajes en esta ventana invernal. Si bien el ítem “llegadas” tiene un golazo con la incorporación de Charles Aránguiz, que firmará un vínculo por 18 meses, en el ítem “salidas” todavía se pueden producir novedades. Y fundamentalmente por la situación de Marcelo Morales, lo que también ha repercutido en la permanencia del lateral izquierdo en la titularidad para Gustavo Álvarez.

El carrilero zurdo tiene contrato vigente con la institución laica hasta diciembre de este año y si no extiende su vínculo, podrá negociar como jugador libre y, por lo tanto, no generarle ingresos a Azul Azul. El riesgo para la entidad que comanda Michael Clark es que Morales se vaya y la U sume cero peso en esta transferencia. Las tratativas entre el futbolista y la concesionaria llevan varias semanas, con momentos complejos. Uno de ellos dice relación con la amenaza que recibió de no tener más actividad en el primer equipo mientras no estampe su firma.

Con las interrogantes de la situación de Marcelo Morales, Universidad de Chile se movió en el mercado y fichó a Antonio Díaz, quien llegó al CDA desde O’Higgins y se ganó rápidamente la titularidad. En los dos primeros partidos de los azules en la segunda rueda del Torneo Nacional, ante Cobresal y Audax Italiano, Díaz estuvo desde el inicio, relegando al canterano estudiantil.

Desde Europa vuelve a asomar una alternativa para que Morales salga de la U en este mercado de transferencias. En particular, el interés llega desde Italia. La Gazzetta dello Sport da cuenta de que el lateral izquierdo nacional, quien se quedó fuera del Preolímpico a inicios de año, es observado desde el Verona, de la primera división transalpina. Según informa el prestigioso medio deportivo, Morales gusta pero la cuestión es el precio. “Al Verona le gustaría mantenerse muy por debajo del millón (de euros), el límite mínimo fijado por los chilenos”, publica.

Según información de El Deportivo, Morales solicitó que la cláusula de salida se baje a los 2 millones de dólares, mientras que Azul Azul quiere 3 millones de la moneda norteamericana. Ya se había rechazado una opción presentada por el Orenburg de Rusia, club donde milita Jordhy Thompson. En la operación por transferir o no al futbolista, se hace relevante la figura de Fernando Felicevich, su representante.

Pensando en alguna otra incorporación, Universidad de Chile está contra el tiempo porque el libro de pases se cierra la próxima semana, un día antes del inicio de la cuarta fecha de la segunda rueda (justo la del Superclásico). Mientras tanto, la ventana de fichajes en las grandes ligas de Europa recién se acaba el 31 de agosto. Queda todo un mes por delante.