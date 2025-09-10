SUSCRÍBETE
El Deportivo

Sin arquero: las increíbles ocasiones de gol que desperdiciaron Emiliano Ramos y Ben Brereton ante Uruguay

Ambos delanteros pudieron abrir la cuenta ante el equipo de Marcelo Bielsa.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Emiliano Ramos fue la gran sorpresa en la oncena de Nicolás Córdova para el partido ante Uruguay en el Estadio Nacional, por la última fecha de las Eliminatorias mundialistas para 2026. Al delantero de Everton se le vio con mucha movilidad en el primer tiempo, tirando paredes y atacando espacios. Sin embargo, en el inicio de la segunda parte tuvo su gran chance, y la desperdició.

A los 47′, tras una gran jugada de Fabián Hormazábal por la banda derecha, su disparo fue atajado por el meta Santiago Mele y el balón le cayó a Ramos en el área, quien no supo calcular el remate con el pique de la pelota y pifió en su intento por abrir la cuenta para la Roja.

Luego fue Ben

Pasados los 60 minutos, el turno fue de Ben Brereton. Tras un cabezazo en el primer palo, el delantero del Derby apareció solo por el segundo poste. Cabeceó en el área chica, pero la envió afuera.

Más sobre:Fútbol

