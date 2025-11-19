El desconsolado llanto de Reinaldo Rueda tras no lograr la clasificación al Mundial con Honduras.

Honduras no logró instalarse en el Mundial 2026. El equipo de Reinaldo Rueda apenas empató ante Costa Rica y ambos equipos quedaron eliminados. Si bien el equipo del entrenador colombiano logró nueve puntos en el Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf, las 11 unidades de Haití liquidaron las aspiraciones hondureñas.

En la tabla de mejores segundos, que define a quienes van al repechaje, Surinam y Jamaica superan a Honduras. En el caso de los suriboys, superaron a los catrachos por goles a favor, luego de tener la misma diferencia de +3.

Después del 0-0 en el INS Estadio de San José, el exDT de la Roja rompió en llanto en la conferencia de prensa. Lo hizo al pedirle perdón a los fanáticos.

“Perdón, pero yo creo que es un momento duro… Creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”, señaló el estratega, entre lágrimas.

“La ironía… Nos quedamos fuera por un gol y clasifica la selección fuerte a la que le sacamos cuatro puntos de seis. Es difícil“, agregó.

En la confederación de Centro y Norteamérica, Panamá, Curazao y Haití clasificaron al Mundial. Además, Canadá, Estados Unidos y México están instalados en la cita planetaria como anfitriones.