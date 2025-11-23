En vivo: Colo Colo quiere entrar en zona de Copa Sudamericana a costa de Unión La Calera

Minuto a minuto

Colo Colo 0-0 Unión La Calera

Actualiza el relato

¡Palo de Colo Colo!

5′. Cabezazo de Vegas que se choca con el horizontal.

¡Comienza el partido!

1′. Colo Colo se enfrenta a Unión La Calera en el estadio Monumental con la necesidad de meterse en zona de Copa Sudamericana.

¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

Colo Colo aparece en el octavo lugar con 41 puntos, a tres de alcanzar a Cobresal, el último equipo que está en zona de Copa Sudamericana. Calera, en tanto, está 11° con 29 puntos y ya no pelea por nada.

La formación titular de Unión La Calera:

¡ El once inicial Estelarbet de hoy!



Estos son los futbolistas elegidos por nuestro entrenador Martín Cicotello para el duelo de esta noche ante Colo Colo 🫡



Presentado por Estelarbet



⚪️🔴 pic.twitter.com/uXvmmGp5tJ — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) November 23, 2025

La formación titular de Colo Colo:

Colo Colo recibe a Unión La Calera

El Cacique quiere entrar en zona de Copa Sudamericana, el único objetivo posible en un año para el olvido.

¡Bienvenidos!

Damos inicio a una nueva transmisión en El Deportivo.