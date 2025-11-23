En vivo: Colo Colo quiere entrar en zona de Copa Sudamericana a costa de Unión La Calera
Los albos reciben a los cementeros en el estadio Monumental con un solo objetivo: enmendar el año del centenario y clasificar a un torneo internacional para el 2026.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-0 Unión La Calera
¡Palo de Colo Colo!
5′. Cabezazo de Vegas que se choca con el horizontal.
¡Comienza el partido!
1′. Colo Colo se enfrenta a Unión La Calera en el estadio Monumental con la necesidad de meterse en zona de Copa Sudamericana.
¿Cómo marchan en la Liga de Primera?
Colo Colo aparece en el octavo lugar con 41 puntos, a tres de alcanzar a Cobresal, el último equipo que está en zona de Copa Sudamericana. Calera, en tanto, está 11° con 29 puntos y ya no pelea por nada.
La formación titular de Unión La Calera:
La formación titular de Colo Colo:
Colo Colo recibe a Unión La Calera
El Cacique quiere entrar en zona de Copa Sudamericana, el único objetivo posible en un año para el olvido.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión en El Deportivo.
