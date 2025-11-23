BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo quiere entrar en zona de Copa Sudamericana a costa de Unión La Calera

    Los albos reciben a los cementeros en el estadio Monumental con un solo objetivo: enmendar el año del centenario y clasificar a un torneo internacional para el 2026.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Colo Colo se enfrenta a Unión La Calera SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Colo Colo 0-0 Unión La Calera

    Actualiza el relato

    ¡Palo de Colo Colo!

    5′. Cabezazo de Vegas que se choca con el horizontal.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Colo Colo se enfrenta a Unión La Calera en el estadio Monumental con la necesidad de meterse en zona de Copa Sudamericana.

    ¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

    Colo Colo aparece en el octavo lugar con 41 puntos, a tres de alcanzar a Cobresal, el último equipo que está en zona de Copa Sudamericana. Calera, en tanto, está 11° con 29 puntos y ya no pelea por nada.

    La formación titular de Unión La Calera:

    La formación titular de Colo Colo:

    Colo Colo recibe a Unión La Calera

    El Cacique quiere entrar en zona de Copa Sudamericana, el único objetivo posible en un año para el olvido.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión en El Deportivo.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Colo ColoUnión La CaleraLiga de PrimeraFútbolFútbol chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    El G20 en África cierra con choque con Washington y foco en la desigualdad

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Bombardeos israelíes en Beirut provocan la muerte del número dos de Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara
    Chile

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Reportan fuga de un interno desde cárcel Colina II

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Alegría en Calama: Cobreloa supera a Wanderers en los penales y avanza a la semifinal de la liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    Alegría en Calama: Cobreloa supera a Wanderers en los penales y avanza a la semifinal de la liguilla de la Primera B

    Kilaleo y Vargas fueron los campeones del Zonal Sur de rodeo en Purranque

    En vivo: Colo Colo quiere entrar en zona de Copa Sudamericana a costa de Unión La Calera

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela
    Mundo

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    El G20 en África cierra con choque con Washington y foco en la desigualdad

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”