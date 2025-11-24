BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”

    El delantero del Cacique fue la gran figura en el triunfo por 4-1 ante Unión La Calera. Al término del cotejo en el estadio Monumental, reconoció que la reacción que hoy los tiene en zona de Copa Sudamericana pudo ser mucho antes.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Lucas Cepeda brilló en el triunfo de Colo Colo ante La Calera DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Colo Colo está en zona de Copa Sudamericana, al menos de cara a la próxima fecha de la Liga de Primera. En un duelo crucial para sus aspiraciones continentales, el Cacique goleó a Unión La Calera por 4-1, en el estadio Monumental, superando transitoriamente a Cobresal, elenco que poseía la última plaza para clasificar a la edición de 2026.

    La gran figura del cotejo frente a los cementeros fue Lucas Cepeda. El delantero fue un problema sin solución para la zaga del conjunto visitante, marcando un golazo a los 7′ y creando muchas ocasiones de peligro. De hecho, gracias a una intervención suya, se provocó el cuarto tanto sobre el cierre, obra de Salomón Rodríguez, quien por fin anotó su primer gol de la campaña en el Torneo Nacional.

    Por su actuación estelar, el viñamarino fue consultado por sus sensaciones tras la obtención de estos vitales tres puntos, que meten a los albos en la pelea por torneos internacionales. “Era necesario ganar, tuvimos un parate de 10 días. Mis compañeros se prepararon al máximo mientras yo estuve en Rusia con la Selección. Llegaron de la mejor manera a este partido. Se tomó con seriedad y sabíamos que teníamos que ganar para meternos en puestos de copa. Este es el primer paso y quedan dos finales. Despertamos tarde, pero nunca es tarde para conseguir los objetivos. Colo Colo tiene que clasificar a la Sudamericana y tenemos que ir a El Salvador a buscar esos tres puntos. Estamos peleando con Cobresal”, partió diciendo en el micrófono de TNT Sports.

    Consciente del magro año que tuvieron en Macul durante esta temporada, el oriundo de Placilla sorprendió por sus dichos, porque blindó a Jorge Almirón pese a que el repunte se dio bajo la conducción de Fernando Ortíz. “Yo soy partidario de que el entrenador no juega. A mí me encantaba la forma de trabajar del profe Jorge, por algo salimos campeones el año pasado. Lamentablemente no se nos dieron los resultados, por distintas circunstancias, pero ya está. Ya dimos vuelta la página. Teníamos que despertar y se nos está dando", sentenció.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoLiga de PrimeraUnión La CaleraFernando OrtízLucas Cepeda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rescatan a 17 niños y adolescentes de secta judía Lev Tahor en Colombia

    Fuga en Colina II: Gobierno admite quiebre de protocolos y Gendarmería activa operativo para recapturar a interno

    Rubio asegura que hubo “avances tremendos” en plan para terminar guerra en Ucrania

    Estaba imputado por asalto y se había fugado de la misma cárcel en 2009: revelan identidad de reo que se fugó desde Colina II

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    3.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Fuga en Colina II: Gobierno admite quiebre de protocolos y Gendarmería activa operativo para recapturar a interno
    Chile

    Fuga en Colina II: Gobierno admite quiebre de protocolos y Gendarmería activa operativo para recapturar a interno

    Estaba imputado por asalto y se había fugado de la misma cárcel en 2009: revelan identidad de reo que se fugó desde Colina II

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”
    El Deportivo

    La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”

    El Colo Colo de Fernando Ortiz se saca las ataduras: golea a La Calera y se mete en zona de Copa Sudamericana

    El lamento de Gustavo Álvarez por las lesiones en la U en medio de la pelea por el Chile 2: “Se va sintiendo el cansancio”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rescatan a 17 niños y adolescentes de secta judía Lev Tahor en Colombia
    Mundo

    Rescatan a 17 niños y adolescentes de secta judía Lev Tahor en Colombia

    Rubio asegura que hubo “avances tremendos” en plan para terminar guerra en Ucrania

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”