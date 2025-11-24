La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”

Colo Colo está en zona de Copa Sudamericana, al menos de cara a la próxima fecha de la Liga de Primera. En un duelo crucial para sus aspiraciones continentales, el Cacique goleó a Unión La Calera por 4-1, en el estadio Monumental, superando transitoriamente a Cobresal, elenco que poseía la última plaza para clasificar a la edición de 2026.

La gran figura del cotejo frente a los cementeros fue Lucas Cepeda. El delantero fue un problema sin solución para la zaga del conjunto visitante, marcando un golazo a los 7′ y creando muchas ocasiones de peligro. De hecho, gracias a una intervención suya, se provocó el cuarto tanto sobre el cierre, obra de Salomón Rodríguez, quien por fin anotó su primer gol de la campaña en el Torneo Nacional.

Por su actuación estelar, el viñamarino fue consultado por sus sensaciones tras la obtención de estos vitales tres puntos, que meten a los albos en la pelea por torneos internacionales. “Era necesario ganar, tuvimos un parate de 10 días. Mis compañeros se prepararon al máximo mientras yo estuve en Rusia con la Selección. Llegaron de la mejor manera a este partido. Se tomó con seriedad y sabíamos que teníamos que ganar para meternos en puestos de copa. Este es el primer paso y quedan dos finales. Despertamos tarde, pero nunca es tarde para conseguir los objetivos. Colo Colo tiene que clasificar a la Sudamericana y tenemos que ir a El Salvador a buscar esos tres puntos. Estamos peleando con Cobresal”, partió diciendo en el micrófono de TNT Sports.

Consciente del magro año que tuvieron en Macul durante esta temporada, el oriundo de Placilla sorprendió por sus dichos, porque blindó a Jorge Almirón pese a que el repunte se dio bajo la conducción de Fernando Ortíz. “Yo soy partidario de que el entrenador no juega. A mí me encantaba la forma de trabajar del profe Jorge, por algo salimos campeones el año pasado. Lamentablemente no se nos dieron los resultados, por distintas circunstancias, pero ya está. Ya dimos vuelta la página. Teníamos que despertar y se nos está dando", sentenció.