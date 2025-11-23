BLACK SALE $990
    Alegría en Calama: Cobreloa supera a Wanderers en los penales y avanza a la semifinal de la liguilla de la Primera B

    La escuadra loína consiguió un postrero empate 2-2 en su casa y se impuso por 4-3 en los lanzamientos penales, donde la gran figura fue el portero Hugo Araya, quien tapó dos lanzamientos.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Álvaro Delgado marcó el 2-2 de Cobreloa, a los 90', para forzar los penales. FOTO: Photosport. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    Cobreloa sigue en carrera en la liguilla de la Primera. De manera postrera, con mucho sufrimiento, los dirigidos de César Bravo lograron un empate de 2-2 en el último minuto en Calama (4-4 en el global) y se impusieron por 4-3 en los penales.

    En la próxima ronda, los loínos se medirán a San Marcos de Arica, que eliminó a Rangers de Talca. En la otra llave, Deportes Copiapó enfrenta a Deportes Concepción.

    Ambas escuadras mostraron un equilibrio muy parecido al que lucieron en la ida, cuando igualaron 2-2 en Valparaíso en el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla de ascenso. Ante unas 5 mil personas en el estadio Zorros del Desierto, la primera clara la tuvo el visitante. A los 9’, el largo remate de Jorge Luna llegó recto a las manos del portero Hugo Araya.

    Pero los locales respondieron, cerca del cuarto de hora, un cabezazo de Gustavo Gotti dio en el travesaño después de una buena reacción del arquero caturro Eduardo Miranda. En la segunda pelota, un potente disparo de Cristian Muga dio de lleno en el horizontal.

    La visita supo ponerse en ventaja. A los 40 minutos, el volante ofensivo Ethan Espinoza (cedido desde Colo Colo) corrió más de 40 metros, eludiendo rivales desde su propio campo, para definir sobre la salida del meta Araya.

    Cuando el duelo terminaba en su primera parte, una temeraria falta de Diego Torres sobre Gotti terminó en lanzamiento penal, después de que el árbitro Nicolás Gamboa revisara las imágenes del VAR. Aldrix Jara se paró frente al portero Miranda y no falló para colocar el 1-1, en los descuentos de la primera fracción.

    En penales

    En la segunda parte, el equipo naranja fue más incisivo. Recién, a los 50’, el largo remate de Alex Valdés obligó a una gran reacción del arquero de los porteños, cuando la parcialidad local ya gritaba la segunda conquista.

    Sin embargo, los caturros eran muy peligrosos en el contragolpe. A diez minutos del final, Luna lanzó un pase preciso para Maximiliano Cuadra, quien ganó la posición y habilitó con el taco a Espinoza para que definiera otra vez con elegancia para el 2-1.

    En el último minuto reglamentario, el local encontró el empate final. Un largo tiro de Muga provocó una mala reacción del meta Miranda, la pelota quedó en los pies de Álvaro Delgado para convertir el 2-2.

    Los 8 minutos de tiempo suplementario fueron un verdadero suplicio para los visitantes, quienes ya se preparaban para aguantar la ventaja transitoria y no los penales, que establecen las bases en caso de igualdad de puntos.

    Y el marcador no se movió más, todo para una definición desde los doce pases. Ahí, la gran figura fue el meta Hugo Araya, quien tapó las ejecuciones de Camilo Astroza y el golero Miranda para imponerse por 4-3.

