El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

Carlos Palacios volvió a ser protagonista en Boca Juniors. El volante chileno fue parte del triunfo por 2-0 sobre Talleres por los octavos de final del torneo de Clausura del fútbol argentino.

Los Xeneizes consiguieron ponerse en ventaja en el minuto 28′ con un gol de Miguel Merentiel, pero antes de que terminara la primera parte, Mateo Cáceres tuvo la oportunidad de poner el empate parcial tras un lanzamiento penal.

El volante argentino se preparaba para celebrar, pero no contaba con la premonición de Carlos Palacios. En una secuencia que fue compartida por la Liga Profesional de Fútbol transandina se logra apreciar que el ex Colo Colo le anunció al portero Agustín Marchesín dónde iba a ir el balón, levantando el brazo derecho.

Y tal como lo predijo la Joya, Cáceres golpeó el balón hacia la zona indicada y Marchesín se lució con una espectacular tapada que desató los festejos de la hinchada local tras evitar el empate.

¿Siguió el consejo de Palacios? Marchesín voló y evitó el empate de la T 🧤 pic.twitter.com/NFCq4Xa5eG — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 24, 2025

Ya en el segundo tiempo, una nueva anotación de Merentiel en los 46′ sentenció la llave y allanó el camino de Boca Juniors hacia los cuartos de final. En esta instancia tendrán que medirse contra Argentinos Juniors que superó por 2-0 a Vélez Sarsfield.

La confianza de Claudio Úbeda

Tras el duelo, el técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, valoró el trabajo de sus dirigidos en la victoria sobre Talleres. “El jugador de Boca sabe transitar la responsabilidad de que tiene que salir primero. Tenemos esa responsabilidad. Sabemos que vamos a pelear”, señaló de entrada tras el partido.

También tuvo algunas palabras para el trabajo desarrollado por una de las figuras del triunfo: Agustín Marchesín. “Hoy tuvo un rendimiento muy bueno. Las chances que tuvo Talleres, las supo resolver. Respecto al penal, en cada partido, nosotros hacemos un estudio minucioso para que el arquero pueda tomar buenas decisiones y lo hizo. Observamos que está en constante crecimiento”, destacó.

En cuánto al análisis del duelo, resumió que “aprovechamos las ocasiones que tuvimos. Abrimos el partido con una pelota parada, que no es casualidad que lleguemos de esa manera. Y luego, en el segundo tiempo, tuvimos cuatro chances más. Hay que aprender a resolver ante la dificultad y fuimos ordenados. Volvimos a obtener el arco en cero a pesar del penal”.

Sobre el rendimiento físico del plantel, aseguró que “el equipo está muy bien en todos los sentidos. Cuando los resultados son favorables, uno parece sentirse mejor aún. Es un efecto que va provocando el sentirse seguro, que el equipo tiene confianza porque ve que gana. Más allá de que pase eso, el equipo lo tiene el resto físico. Tenemos en el banco un recambio que nos da soluciones”, cerró.

Ahora, Boca Juniors debe alistarse para enfrentar a Argentinos Juniors por los cuartos de final. Este duelo está programado para este fin de semana en un día y horario que se definirá tras el cierre de los cruces de octavos.