Kristel Köbrich hace historia y logra el primer oro para Chile en los Juegos Bolivarianos 2025

Kristel Köbrich sigue vigente en la elite del deporte regional. La nadadora de 40 años volvió a hacer historia después de conseguir la primera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025.

La atleta nacional consiguió el primer puesto en la prueba de 800 metros libres, categoría femenina. La santiaguina se impuso a la colombiana Tiffany Murillo que ganó la plata y a la venezolana María Victoria Yegres, quien se llevó el bronce.

La representante nacional se impuso con un tiempo de 8 minutos y 43.63 segundos, más de cinco segundos sobre la nadadora cafetalera para poner su nombre en el podio.

“Estoy muy contenta de haber dado el primer oro a Chile, en unos Juegos Bolivarianos. Esta es una piscina que me trae muchos recuerdos, desde 2019”, dijo la atleta olímpica chilena.

Asimismo, la Cobra adelantó que “espero estar en 2027, pero esto recién empieza, me quedan tres pruebas más y veremos qué otras medallas le podemos dar a nuestro país”.

De esta manera, la chilena logró la primera presea dorada para Chile en la competencia que coorganizan Lima y Ayacucho en Perú, justa deportiva que agrupa a atletas de 17 países, entre Sur y Centroamérica.

Recientemente, Köbrich anunció que volverá a competir Santiago después de más de dos años, tras los Panamericanos de 2023. La nadadora disputará el Nacional Open de Natación Clásica, en la piscina que lleva su nombre en el Parque Deportivo Estadio Nacional, entre el 10 y 13 de diciembre.