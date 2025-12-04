VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    El fallido intento por derrocar a Michael Clark de la presidencia de Azul Azul

    El director Juan Pablo Pavez solicitó que la máxima autoridad del club dejara el cargo por los líos que enfrenta con la CMF. Sin embargo, su intención no fue respaldada por quienes conforman la oposición del directorio.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Supercopa 2025 Michael Clark presidente de Universidad de Chile es fotografiado previo al partido por la Supercopa 2025 contra Colo Colo disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 14/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Chile. 2025 Supercopa Universidad de Chile’s president Michael Clark is pictured before the Supercopa 2025 match against Colo Colo at the Santa Laura stadium in Santiago, Chile. 14/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Este jueves, cerca de las 13.30 horas, los directores de Azul Azul se reunieron en el CDA. Los 11 miembros de la plana mayor de la concesionaria, comandados por Michael Clark, el presidente, estuvieron por cerca de cuatro horas en el complejo deportivo ubicado en La Cisterna para tratar diferentes temas.

    El más controversial, sin embargo, apuntaba a la petición que realizaría la oposición al timonel, quienes pedirían la renuncia de Clark por el lío judicial que enfrenta tras ser sancionado por la CMF. Cabe recordar que la Comisión del Mercado Financiero lo sancionó, por irregularidades en el caso Sartor, con una multa de 65.000 UF (unos 2.500 millones de pesos) y una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos directivos.

    “Absolutamente. Se tiene que ir (...) Lo que más me duele es que nos mintieron. Nos mintieron. Si acá hay gente detrás del club que dijeron que no eran y deben cinco millones de dólares. Las cosas como son. Han superado todos los límites, han jugado con la honra, al rector Vivaldi le mandaron una nómina con los dueños de la U que está lejos de ser la verdad, lejos de ser la verdad, así que ya está bueno”, dijo Pavez antes del duelo ante O’Higgins, en Rancagua.

    En aquella oportunidad, Daniel Schapira se sumó a los deseos de su par. "Debería renunciar por el bien de la institución, pero nadie lo puede obligar (...) Es un tema que debe resolver el personalmente. Es un tema que afecta a la U, pero es un tema que aún tiene muchos recursos y por eso está apelando y vamos a ver qué pasa. Ojalá las cosas se comiencen a aclarar”, complementó.

    La reunión

    De entrada, y por cerca de dos horas, se realizó una exposición del área de Comunicaciones, Comercial y de Operaciones a modo de balance de la temporada 2025. De manera presencial estuvieron Michael Clark, Roberto Nahum, Cecilia Pérez, Aldo Marín, Juan Pablo Pavez, Andrés Weintraub y Héctor Humeres. Vía Zoom se conectaron Daniel y Eduardo Schapira, Cristian Aubert y José Ramón Correa.

    En el ítem Puntos Varios, Pavez, del bloque opositor a Clark, tomó la palabra. “Queremos pedir la renuncia de Michael Clark”, dijo el director. Al mismo tiempo, argumentó que la actual cabeza de la institución debía dar un paso al costado por la serie de conflictos que, según sus palabras, “manchan la institución”.

    Michael Clark (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Un director del bloque oficialista preguntó quién más pedía la renuncia. Como nadie más se sumó a la petición, ni siquiera los representantes de la casa de estudios, Clark tomó la palabra para aclarar que no dejaría la institución. Los abogados del directorio, además, le recalcaron a Pavez que no tenía la facultad para solicitar la renuncia del presidente, según establece la normativa que regula a las sociedades anónimas. Pavez se molestó y se retiró de la sala de directorio.

    Hace algunos días, Clark aclaró su posición. “Presenté descargos, apelé a eso y uno apela a la misma CMF. Debe salir luego (el resultado de la apelación) y después pasaremos a la justicia“, sostuvo. “Existe la presunción de inocencia, estoy seguro que se hará justicia y los tribunales son los que hacen justicia”, estableció.

    Yo me siento orgulloso del trabajo hecho en la U. Miren cómo está hoy el primer equipo, el cuerpo técnico, se está sembrando para adelante. No veo por qué eso tiene que acabarse”, lució.

    Además, a Clark se le consultó por el futuro de Gustavo Álvarez, quien aseguró que dejará el club al final de temporada. El timonel repitió que el argentino tiene contrato vigente y que tiene una cláusula de salida vigente que se debe respetar.

