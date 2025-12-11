Drama para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: proponen cerrar el estadio del Sevilla tras graves incidentes ante el Betis

El Sevilla puede ser castigado con la clausura de su estadio tras los incidentes ante el Betis. Foto: @SevillaFC (X).

Los graves incidentes que marcaron la victoria del Real Betis sobre el Sevilla tienen consecuencias. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso la clausura temporal del Ramón Sánchez-Pizjuán tras los violentos hechos en el derbi andaluz.

El recinto sería cerrado durante un mes, mientras que el club donde milita Alexis Sánchez y Gabriel Suazo también sufriría una multa de un poco más de US$ 140 mil (120 mil euros).

Los graves sucesos, ocurridos en el cierre del partido ante el Betis de Manuel Pellegrini el pasado 30 de noviembre, desataron una investigación y un posterior informe. No solo se tienen en cuenta el lanzamiento de objetos contundentes hacia futbolistas verdiblancos, sino que también una serie de pancartas “con ‘promoción o apoyo’ a grupos de seguidores radicales”.

“El expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales como Biris Norte o Bukaneros”, señala el escrito.

El severo expediente contra el Sevilla

El expediente continúa en esa línea: “La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe expresamente dar ‘promoción o apoyo’ a grupos de seguidores radicales. Sin embargo, el derbi sevillano comenzó con el despliegue en un fondo del Ramón Sánchez-Pizjuán de un gran tifo de homenaje a los Biris en el 50 aniversario de su fundación”.

“En la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán se detectaron otras pancartas incitadoras del odio, según la propuesta de sanción acordada por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Una de ellas aludía a la reyerta protagonizada por miembros de Biris Norte, Supporters y United Family antes del partido, investigada por la Policía Nacional”, prosigue.

Por otra parte, la Comisión propuso una multa de casi 47 mil dólares (40 euros) para el Sevilla y 35 mil (30 mil euros) para el Betis por el incumplimiento de las medidas de seguridad y control de accesos en los entrenamientos abiertos al público previos al derbi luego de la utilización de bengalas.