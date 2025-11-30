“Temporalmente suspendido”: serios incidentes interrumpen derbi entre Sevilla de Alexis Sánchez y Betis de Pellegrini

El derbi andaluz termina con polémica. Cuando el Betis daba el campanazo en el Ramón Sánchez Pizjuán y se llevaba una victoria por 2-0, ocurrieron unos incidentes que obligaron a paralizar el partido momentáneamente.

El ambiente ya estaba caldeado, sobre todo por los cruces de los jugadores de ambos planteles a lo largo del compromiso. Sin embargo, la mecha que encendió el fuego fue una intervención de Marc Bartra sobre los minutos finales.

El exdefensor del Barcelona realizó una entrada contra un futbolista del Sevilla y lo festejó como un gol. Allí, la parcialidad local enfureció y lanzó objetos a la cancha en señal de desapruebo.

Pero no fue lo único. Luego, el brasileño Natan también realizó la misma maniobra y volvió a desatar las protestas. Como medida de prevención, el árbitro paralizó el encuentro pese a que solo restaban dos minutos.