    El nuevo dolor de cabeza de Manuel Pellegrini en la lucha por mantener al Betis en zona de copas europeas

    El Ingeniero deberá modificar abruptamente su planificación con el cuadro verdiblanco a partir de la baja obligada de tres futbolistas. La situación también repercute en el Sevilla, aunque podría ser favorable para la titularidad de Alexis Sánchez.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manuel Pellegrini sufre con las bajas obligadas en el Betis. CRISTINA QUICLER

    El Betis de Manuel Pellegrini respiró más tranquilo en la Europa League. Tras caer de forma abultada por 5-3 ante el Barcelona, por la fecha 15 de LaLiga, el cuadro verdiblanco se repuso en la arena internacional con un cómodo triunfo por 3-1 en su visita al Dinamo Zagreb.

    Sin embargo, la calma tras la contundente exhibición en Croacia parece haber durado poco, al menos desde el punto de vista doméstico. Y es que el Ingeniero se prepara para asumir una dura noticia, que involucra la partida obligada de tres jugadores a la Copa Africana de Naciones.

    Se trata de Cédric Bakambu, Abde Ezzalzouli y Sofyan Amrabat, quienes representarán en el torneo continental a las selecciones de la República Democrática del Congo y Marruecos, respectivamente.

    El entrenador chileno vivirá un auténtico dolor de cabeza con la salida de estos futbolistas, pues componen una parte clave de su esquema, sobre todo en la ofensiva (con Bakambu y Abde), y en el equilibrio en el mediocampo (en el caso de Amrabat).

    En esa línea, la pizarra del DT nacional se resiente aún más si se tiene en cuenta la dura exigencia que mantiene en el certamen español para posicionarse en zona de clasificación a copas europeas de cara a la próxima temporada. Actualmente, el Betis está en la sexta posición con 24 puntos, clasificando a la Conference League.

    El objetivo, por ahora, está lejos. La meta que le ha fijado la dirigencia es clasificar a la UEFA Champions League. Por ahora, los béticos están a lejanas 10 unidades de aquello, ya que el Atlético de Madrid ocupa la última plaza (4°) a la Orejona, con 34 puntos.

    En ese sentido, Pellegrini deberá modificar abruptamente su planteamiento, principalmente con la inclusión de Rodrigo Riquelme en el medio, y Giovani Lo Celso y el canterano Pablo García en la parte alta. “Las alternativas sin Abde son varias, Giovani juega sin ningún problema por las dos bandas, como también de medio centro más retrasado, así que tenemos también al mismo Rodrigo Riquelme, que juega en las dos, tanto en banda como en medio. Puede jugar Aitor, puede jugar Pablo García. Vamos a ir viendo cuál es la alternativa mejor de acuerdo a cada uno de los partidos, de acuerdo también a los rendimientos”, adelantó el estratega en conferencia de prensa.

    “La necesidad de subir el nivel es permanente para nosotros, creo que nunca nos conformamos en mantener un nivel, sino que queremos siempre mejorarlo. No dependemos solamente de nosotros porque esta es una temporada en que los cuatro de arriba vienen con muchísimos puntos, pero creo el gran mérito de este plantel estos años es no dejar ninguna competición de lado, tenemos una rotación de plantel de acuerdo a una serie de fundamentos que vemos en cada uno de los partidos para ver cuál es el once inicial, pero hay un plantel que es el encargado de hacerlo”, agregó, fijando el rumbo para recortar distancia en la tabla de posiciones.

    Sufre el Sevilla

    Al igual que el Betis, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo también se ve afectado por el éxodo de dos jugadores claves a la Copa Africana de Naciones.

    El equipo de Matías Almeyda perderá a Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes componen la nómina de la Selección de Nigeria.

    Para los nervionenses, la partida de estos puntales es más perjudicial que en el caso de los béticos. ¿La razón? El conjunto del Niño Maravilla no tiene tantas alternativas en el plantel y el poco recambio puede derivar en lesiones, como ya sucede en el caso del lateral nacional.

    Alexis Sánchez puede asumir la titularidad en el Sevilla tras las partidas de Adams y Ejuke a la Copa de África.

    De todas formas, esto abre una ventana para el tocopillano, que podrá recuperar la titularidad en la ofensiva si así lo considera el entrenador transandino, quien ya lo respaldó hace unos días por la merma en su rendimiento.

    FútbolBetisManuel PellegriniLaLigaReal BetisFútbol de EspañaFútbol internacionalSevillaAlexis Sánchez

