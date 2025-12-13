Caos y disturbios: la visita de Lionel Messi a la India termina con incidentes tras invasión y destrucción del estadio

Locura total en India por la presencia de Lionel Messi. Su visita a Calcuta terminó en un escándalo cuando cientos de aficionados irrumpieron en el campo del estadio Salt Lake con el propósito de alcanzar al jugador. El evento, que era esperado con alta expectativa, fue cancelado y terminó con disturbios y descontento de los presentes.

El astro argentino, que era acompañado por un grupo numeroso de personas, alcanzó a estar apenas 20 minutos en el recinto. Su recepción fue a lo grande, ya que miles de personas corearon su nombre. Sin embargo, posteriormente se desató una serie de incidentes.

Los aficionados, algunos que habían pagado mas de 100 dólares por la entrada al evento, estallaron. Algunos fanáticos invadieron la cancha, mientras otros arrancaron los asientos del estadio y los lanzaron al césped. Otros objetos, como botellas, también fueron utilizados como proyectiles.