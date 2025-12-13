VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Caos y disturbios: la visita de Lionel Messi a la India termina con incidentes tras invasión y destrucción del estadio

    Miles de aficionados de Calcuta irrumpieron en el estadio tras quejas por irregularidades en la organización del evento que recibió al argentino.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La visita de Lionel Messi en la India terminó con múltiples incidentes.

    Locura total en India por la presencia de Lionel Messi. Su visita a Calcuta terminó en un escándalo cuando cientos de aficionados irrumpieron en el campo del estadio Salt Lake con el propósito de alcanzar al jugador. El evento, que era esperado con alta expectativa, fue cancelado y terminó con disturbios y descontento de los presentes.

    El astro argentino, que era acompañado por un grupo numeroso de personas, alcanzó a estar apenas 20 minutos en el recinto. Su recepción fue a lo grande, ya que miles de personas corearon su nombre. Sin embargo, posteriormente se desató una serie de incidentes.

    Los aficionados, algunos que habían pagado mas de 100 dólares por la entrada al evento, estallaron. Algunos fanáticos invadieron la cancha, mientras otros arrancaron los asientos del estadio y los lanzaron al césped. Otros objetos, como botellas, también fueron utilizados como proyectiles.

