La millonaria cifra que ha conseguido el Betis en la Europa League y los exorbitantes premios que aún puede ganar

La victoria del Betis ante el Dinamo Zagreb no sólo dejó al equipo que dirige Manuel Pellegrini a un paso de los octavos de final de la Europa League, sino también aumentó sus ganancias de manera considerable.

Esto porque el cuadro andaluz recibió un oneroso cheque -de parte de la UEFA- por clasificar al torneo continental y otros jugosos incentivos por sumar puntos en la fase de liga. Por lo que si juntamos los 4,31 millones de euros que le entregaron al comienzo, más los 450 mil euros por cada una de las cuatro victorias que lleva y los 150 mil euros por los dos empates obtenidos, el cuadro andaluz logró 6,41 millones de euros (6,8 mil millones de pesos).

Pero eso no es todo, porque a los pupilos del ingeniero aún les falta jugar con PAOK (22 de enero) y Feyenoord (29 de enero), dónde pueden seguir aumentando sus ganancias. Hoy ya nada los saca de la ronda de definición por los octavos de final, pero los millones crecen si clasifican de manera directa .

Para ello, deben quedar entre los ocho primeros -hoy están cuartos con 14 puntos- y con ello, sumar 600 mil euros más y otros 1,75 millones por meterse entre los 16 mejores. Tras ello, las ganancias sólo pueden seguir elevándose por mérito deportivo: asegurarían 2,5 millones de euros por estar en los cuartos de final, 4,2 por llegar a semis, 7 por disputar la final y 6 más si con campeones.

Pellegrini junto a Abde y Bartra. Foto: @RealBetis (X).

“Vamos a intentar clasificarnos entre los ocho primeros para ahorrarnos dos partidos. La fase de grupos fue mejor que el año pasado. El equipo está pasando por un buen momento y tenemos que ratificarlo en las tres competiciones en las que estamos inmersos”, dijo Pellegrini tras la victoria en Croacia.

Luego agregó que “este equipo siempre es competitivo en las competiciones que disputa. En ese aspecto, el plantel va distribuyendo esfuerzos entre torneos. El año pasado llegamos a la final de la Conference League. Este año vamos bien encaminados, pero todavía falta un trecho”.

Pero antes de pensar en la gloria europea, los del barrio de Nervión deben visitar al Rayo Vallecano -por la liga hispana- para seguir metidos en puestos de copas internacionales. Hoy los pupilos del estratega nacional están sexto con 24 unidades y en puesto de Conference League, pero está a tres de la Europa League y a siete de la Champions League.

Lo bueno es que ingresará a la cancha ya sabiendo cómo salieron los rivales que lo anteceden, pues este sábado juega el Espanyol con Getafe y el Atlético Madrid con Valencia. El Betis recién saltará al gramado del Vallecas el próximo lunes 15 de diciembre, a las 17 horas.