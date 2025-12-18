Pago en cuotas y afinando el borrador: cómo avanza la negociación entre Gustavo Álvarez y la U para concretar su salida

Siguen sin llegar a acuerdo. Pese a que las conversaciones entre las partes continúan desarrollándose en el Centro Deportivo Azul, lo cierto es que aún no se logra destrabar la salida de Gustavo Álvarez de la dirección técnica de Universidad de Chile.

Sin embargo, en el segundo piso del CDA, aseguran que el tono de la conversación cambió y que de la intransigencia de las partes, se pasó a un diálogo más fluido durante esta semana. De hecho, tras la cita de este lunes, creció el optimismo y se espera que el tema quede resuelto antes del último directorio del año, el cual se desarrollará al inicio de la semana venidera, el próximo lunes 22 de diciembre.

El primer consenso alcanzado es que Álvarez no deberá pagar toda la cláusula de salida, 1,2 millones de dólares, para quedar liberado. Pero esto no significa que se irá gratis. La gerencia deportiva, liderada por Manuel Mayo, le dejó claro que pueden conversar el monto, pero en ningún saco rebajarlo demasiado ni menos aceptar los 300 mil dólares que se habían ofertado en un primer momento por parte del adiestrador.

Por su parte, el representante de Álvarez -Andrés Lloren- enfatizó que su pupilo no se va porque tenga una oferta en la mano, sino porque entiende que la directiva que preside Michael Clark debe buscar un entrenador que esté más de acuerdo con su política de refuerzos. Además, insistió, en que el monto pedido es demasiado alto para una “persona natural”, pero entendió que la primera oferta era muy baja.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Cómo sigue la negociación entre Álvarez y la U para la salida del DT

Mayo no quiere seguir dilatando el acuerdo, pero no da su brazo a torcer con el pago de lo firmado. No obstante, se abrió a la posibilidad de un pago a futuro e incluso en cómodas cuotas. La idea de Azul Azul es que Álvarez deje un monto ahora y que el resto sea cancelado cuando el nacido el argentino firme en su nueva institución. Por lo mismo, ambas partes ya trabajan en un borrador de que logre poner fin al vínculo contractual entre ambas partes.

El problema es que el director técnico no tiene ofertas concretas. Ni siquiera de Perú, Selección que lo tiene en una lista amplia de candidatos para asumir el proceso de cara al Mundial 2030.

Incluso se ha dicho que hay acuerdo entre las partes y que el ente rector del mencionado país se haría cargo de la cláusula. Pero, según información de El Deportivo, la Federación Peruana de Fútbol vive un proceso de ajuste y estos temas no se verán hasta el año venidero.

La razón de ello es que este sábado 20 de diciembre asume la directiva elegida por los clubes en agosto pasado y aunque seguirá como presidente Agustín Lozano, habrá ajustes en la FPF. Tras dichos cambios, el director general -Jean Ferrari- debe presentar los nombres de los candidatos a la banca de la Bicolor, el cual será elegido con mucha calma pues no hay competencias oficiales hasta después del Mundial que están organizando Canadá, Estados Unidos y México para mediados de 2026.