Cristobal Campos vuelve a la carga contra Azul Azul: “No he recibido ninguna ayuda de Universidad de Chile”.

Cristóbal Campos volvió a lanzar un duro mensaje hacia la dirigencia de Universidad de Chile. El exarquero de la U, quien el año pasado sufrió un grave accidente automovilístico que terminó con la amputación de un pie, criticó nuevamente la forma en que se produjo su salida del club y la falta de apoyo institucional tras el hecho.

El jugador de 26 años hoy entrena en Provincial Talagante, equipo de Tercera División. Según explicó, su objetivo es volver a competir formalmente. “Estamos en Talagante con un lindo proyecto, para que los muchachos de la provincia puedan crecer, puedan llegar al profesionalismo. Apuntamos a subir de división y, en lo personal, a volver a jugar en el campeonato que viene siendo en abril”, señaló.

“Siempre digo que soy un ejemplo a veces de cosas malas que no me gustaría que le pasaran a otras personas”, añadió.

Campos quiere volver a jugar fútbol profesional. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El arquero también abordó la polémica publicación que realizó en Instagram contra Michael Clark, presidente de Azul Azul. En ella cuestionó su salida del club a fines de 2023 y la ausencia de un gesto de despedida por parte de la concesionaria. “Algo que en su momento habría querido es que Michael me hubiera dado la cara y por lo menos la mano por todo el tiempo que estuve en la U. No haber cerrado mi paso por la puerta de atrás, por donde salí”, afirmó.

Pese a sus críticas, Campos aseguró no guardar resentimientos, pero insistió en que las formas de la dirigencia han afectado a los propios futbolistas del plantel. “Hoy en día no tengo rencor, sino que son las maneras en que trabaja la institución, que al final le hacen mal también al grupo humano que tienen dentro”, agregó.

Finalmente, el exportero azul deslizó que tras su accidente no ha recibido apoyo desde la concesionaria. “Yo no he recibido ninguna ayuda de Universidad de Chile, en eso quiero ser claro. Solamente de jugadores, como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Nicolás Guerra”, sentenció.