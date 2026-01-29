SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Otro retorno al PGA Tour: la nueva salida clave que golpea al LIV Golf de Joaquín Niemann

    El certamen de fondos árabes vive semanas tensas. Ahora es Patrick Reed, campeón del Masters de Augusta de 2018, quien confirma su retorno a liga norteamericana.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Otro reterno al PGA Tour: la nueva salida clave que golpea al LIV Golf de Joaquín Niemann. John Minchillo

    El LIV Golf vuelve a quedar en entredicho. La liga saudí enfrenta una nueva baja. El estadounidense Patrick Reed, campeón del Masters de Augusta 2018, decidió regresar al PGA Tour.

    La noticia se suma a un escenario complejo para el LIV, que hace algunas semanas ya había sufrido la partida de Brooks Koepka, otro de sus grandes nombres, también de vuelta al circuito estadounidense. Para la liga en la que compite el chileno Joaquín Niemann, la salida de Reed refuerza la percepción de una fuga progresiva de figuras hacia el PGA Tour, en medio del proceso de recomposición del golf mundial.

    “Después de pensarlo y considerarlo detenidamente, mi familia y yo hemos decidido que ya no competiré en el LIV Golf Tour. Me complace anunciar que regresaré al PGA Tour como miembro excampeón para la temporada 2027 y seré elegible para comenzar a competir en eventos del PGA Tour a finales de este año”, señaló Reed al oficializar su decisión. El golfista, de 35 años, pone fin así a su paso por la liga saudí, a la que había llegado como uno de los fichajes más relevantes del proyecto impulsado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

    El ganador de nueve títulos en el PGA Tour profundizó en las razones personales y profesionales detrás de su retorno. “Soy un tradicionalista de corazón y nací para jugar en el PGA, que es donde empezó mi historia con mi esposa, Justine. Me siento muy afortunado por las oportunidades que se me han presentado y agradecido por la vida que hemos construido. Sigo avanzando en mi carrera y estoy deseando competir en el PGA y en el DP World Tour. Estoy deseando regresar a algunos de los mejores lugares del planeta”, afirmó.

    Desde el punto de vista reglamentario, Reed solicitó reincorporarse al PGA Tour en la categoría de excampeón a partir de la temporada 2027. Sin embargo, su retorno competitivo será más inmediato. El estadounidense podrá disputar torneos del DP World Tour, donde los diez mejores jugadores de la temporada obtienen tarjeta para el PGA. De hecho, llega respaldado por un buen presente deportivo: este domingo se consagró campeón del Dubai Desert Classic, uno de los torneos más importantes del calendario europeo.

    Una vez que se conoció la noticia, el LIV emitió una declaración pública. “No pudimos llegar a un acuerdo con Patrick sobre una posible extensión de contrato. Le agradecemos todo lo que aportó durante su tiempo en los 4Aces de LIV Golf y le deseamos lo mejor. LIV siempre ha sido un defensor del movimiento de jugadores y reconoce que cuando el golf se asiente en una nueva normalidad, los jugadores no solo tendrán el derecho, sino también la oportunidad de jugar al golf cuando y donde quieran”, señalan.

    “De cara al futuro, nuestro enfoque sigue siendo construir equipos y una liga en la que los fanáticos puedan creer y los jugadores disfruten: aquellos que compiten al más alto nivel, juegan el juego de la manera correcta y comprenden la responsabilidad de hacer crecer el juego en todo el mundo involucrando a los fanáticos y celebrando a los socios. Estamos construyendo la liga de golf del mundo y cada decisión que tomamos está guiada por lo que es mejor para el futuro a largo plazo del juego, nuestros jugadores y fanáticos”, añaden.

    Lee también:

    Más sobre:GolfPolideportivoLIV GolfPGA TourJoaquín NiemannPatrick Reed

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

    Desempleo baja a 8% y creación de empleo se acelera en trimestre octubre-diciembre

    La explicación del ministro Gajardo para no aplicar el modelo carcelario de Bukele en Chile

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic cae en 2025 y no alcanza sus previsiones

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Lo más leído

    1.
    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala y una oferta de Coquimbo

    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala y una oferta de Coquimbo

    2.
    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    “A mí no me gusta”: Marcelo Díaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    3.
    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    4.
    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    5.
    Más balones, nueve suplentes y un claro guiño a la U: las novedades que traen las bases de la Liga de Primera 2026

    Más balones, nueve suplentes y un claro guiño a la U: las novedades que traen las bases de la Liga de Primera 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    La explicación del ministro Gajardo para no aplicar el modelo carcelario de Bukele en Chile
    Chile

    La explicación del ministro Gajardo para no aplicar el modelo carcelario de Bukele en Chile

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Queman dos buses en Pudahuel en aniversario de muerte de barrista de Colo Colo atropellado por Carabineros

    Desempleo baja a 8% y creación de empleo se acelera en trimestre octubre-diciembre
    Negocios

    Desempleo baja a 8% y creación de empleo se acelera en trimestre octubre-diciembre

    Producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic cae en 2025 y no alcanza sus previsiones

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia
    Tendencias

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    El tejido del corazón podría regenerarse tras un infarto, según un nuevo estudio

    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”
    El Deportivo

    Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

    Golpe para Gustavo Álvarez: selección de Perú se inclina por Mano Menezes como su nuevo técnico

    El repentino giro de Colo Colo en torno al futuro de Cristián Zavala y una oferta de Coquimbo

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional
    Cultura y entretención

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis
    Mundo

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó