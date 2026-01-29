Otro retorno al PGA Tour: la nueva salida clave que golpea al LIV Golf de Joaquín Niemann

El LIV Golf vuelve a quedar en entredicho. La liga saudí enfrenta una nueva baja. El estadounidense Patrick Reed, campeón del Masters de Augusta 2018, decidió regresar al PGA Tour.

La noticia se suma a un escenario complejo para el LIV, que hace algunas semanas ya había sufrido la partida de Brooks Koepka, otro de sus grandes nombres, también de vuelta al circuito estadounidense. Para la liga en la que compite el chileno Joaquín Niemann, la salida de Reed refuerza la percepción de una fuga progresiva de figuras hacia el PGA Tour, en medio del proceso de recomposición del golf mundial.

“Después de pensarlo y considerarlo detenidamente, mi familia y yo hemos decidido que ya no competiré en el LIV Golf Tour. Me complace anunciar que regresaré al PGA Tour como miembro excampeón para la temporada 2027 y seré elegible para comenzar a competir en eventos del PGA Tour a finales de este año”, señaló Reed al oficializar su decisión. El golfista, de 35 años, pone fin así a su paso por la liga saudí, a la que había llegado como uno de los fichajes más relevantes del proyecto impulsado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

El ganador de nueve títulos en el PGA Tour profundizó en las razones personales y profesionales detrás de su retorno. “Soy un tradicionalista de corazón y nací para jugar en el PGA, que es donde empezó mi historia con mi esposa, Justine. Me siento muy afortunado por las oportunidades que se me han presentado y agradecido por la vida que hemos construido. Sigo avanzando en mi carrera y estoy deseando competir en el PGA y en el DP World Tour. Estoy deseando regresar a algunos de los mejores lugares del planeta”, afirmó.

Desde el punto de vista reglamentario, Reed solicitó reincorporarse al PGA Tour en la categoría de excampeón a partir de la temporada 2027. Sin embargo, su retorno competitivo será más inmediato. El estadounidense podrá disputar torneos del DP World Tour, donde los diez mejores jugadores de la temporada obtienen tarjeta para el PGA. De hecho, llega respaldado por un buen presente deportivo: este domingo se consagró campeón del Dubai Desert Classic, uno de los torneos más importantes del calendario europeo.

Una vez que se conoció la noticia, el LIV emitió una declaración pública. “No pudimos llegar a un acuerdo con Patrick sobre una posible extensión de contrato. Le agradecemos todo lo que aportó durante su tiempo en los 4Aces de LIV Golf y le deseamos lo mejor. LIV siempre ha sido un defensor del movimiento de jugadores y reconoce que cuando el golf se asiente en una nueva normalidad, los jugadores no solo tendrán el derecho, sino también la oportunidad de jugar al golf cuando y donde quieran”, señalan.

“De cara al futuro, nuestro enfoque sigue siendo construir equipos y una liga en la que los fanáticos puedan creer y los jugadores disfruten: aquellos que compiten al más alto nivel, juegan el juego de la manera correcta y comprenden la responsabilidad de hacer crecer el juego en todo el mundo involucrando a los fanáticos y celebrando a los socios. Estamos construyendo la liga de golf del mundo y cada decisión que tomamos está guiada por lo que es mejor para el futuro a largo plazo del juego, nuestros jugadores y fanáticos”, añaden.