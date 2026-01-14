Salidas clave y críticas internas: el LIV Golf enfrenta su momento más delicado en la guerra con el PGA Tour.

El LIV Golf atraviesa una etapa de redefinición interna marcada por salidas relevantes, cuestionamientos desde figuras emblemáticas y ajustes estructurales en su formato. A cuatro años de su creación, el circuito financiado por el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita enfrenta un escenario complejo, en el que conviven la búsqueda de consolidación deportiva con la persistente tensión con el PGA Tour.

En pocas semanas, el panorama se modificó de manera significativa. Brooks Koepka, uno de sus principales referentes desde el inicio del proyecto, abandonó la liga y confirmó su regreso al PGA Tour. En paralelo, Mito Pereira anunció su retiro del golf profesional a los 30 años, luego de perder su lugar en el circuito. A estos hechos se sumaron declaraciones de Bryson DeChambeau, quien condicionó su continuidad a cambios internos en el funcionamiento del LIV.

Los movimientos se producen mientras la organización prepara su temporada 2026, que incluirá modificaciones en el formato de competencia y en sus vías de acceso. Los hechos recientes reactivan una disputa que permanece sin resolución desde 2022. El PGA Tour conserva su estructura histórica y un acceso altamente restringido.

El programa excepcional del PGA

La salida de Koepka representa un punto de inflexión para el LIV Golf. Campeón de cinco majors y capitán de Smash GC, el estadounidense fue una de las figuras utilizadas por la liga para validar su propuesta. Cinco semanas después de dejar el circuito saudí, el deportista confirmó su retorno al PGA Tour, acogido a un mecanismo excepcional denominado “Programa de Miembros que Regresan”.

El acuerdo le permitirá reanudar su carrera en el PGA a partir del Farmers Insurance Open, pero con condiciones estrictas. No será elegible para recibir subvenciones de equidad del tour durante cinco años, no obtendrá bonos de la FedEx Cup en 2026 y no podrá disputar eventos designados o elevados, salvo que gane su lugar por rendimiento. Además, deberá realizar una donación benéfica de cinco millones de dólares, definida de común acuerdo con el circuito.

Según estimaciones internas del PGA, las restricciones podrían implicar para Koepka una pérdida económica superior a los 50 millones de dólares. El CEO de PGA Tour Enterprises, Brian Rolapp, recalcó que se trata de un programa único, sin intención de sentar precedente, y con un plazo acotado para acogerse a él.

El beneficio está restringido a jugadores que hayan ganado un major o The Players Championship entre 2022 y 2025 y que hayan estado fuera del PGA por al menos dos años. En ese grupo figuran, además de Koepka, Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith. El plazo para solicitar la reincorporación vence el 2 de febrero.

En el LIV, la salida del estadounidense obligó a un reordenamiento interno. Talor Gooch asumió la capitanía del equipo Smash GC, mientras la liga reiteró su intención de seguir expandiéndose a nuevos mercados.

El retorno de Koepka al PGA remece los estamentos del LIV. Cliff Hawkins

El impacto

La decisión de Mito Pereira de poner fin a su carrera profesional añadió otro elemento al escenario. A los 30 años, el chileno optó por retirarse tras no lograr mantener su tarjeta en el LIV. En su anuncio explicó que buscaba reducir los viajes, radicarse definitivamente en Chile y priorizar su vida familiar y proyectos personales.

Posteriormente, reconoció que el respaldo económico obtenido en el LIV fue un factor clave para tomar la decisión con mayor tranquilidad. Señaló que, de no haber existido el circuito saudí, probablemente habría extendido su carrera durante más años para asegurar estabilidad financiera.

Por otro lado, las palabras de Bryson DeChambeau profundizaron la sensación de incertidumbre. El estadounidense, con contrato vigente hasta fines de 2026, dijo que su permanencia está sujeta a mejoras internas, especialmente en el desarrollo del formato por equipos. Reconoció, además, que no se siente parte central de la toma de decisiones dentro de la organización.

Cambios de formato y vías de acceso

El LIV avanza en ajustes estructurales. Desde 2026, sus torneos se disputarán a 72 hoyos, en cuatro días, abandonando el formato original de 54. La liga mantendrá el esquema híbrido de individual–equipos, con salidas simultáneas y doble tabla de posiciones.

Joaquín Niemann, una de las figuras actuales del circuito, ha respaldado los cambios, aunque ha manifestado reparos respecto del sistema de puntuación anual.

En esa línea, el LIV Golf anunció una ampliación relevante de su estructura competitiva de cara a la temporada 2026, con un aumento en el número de jugadores que integrarán su field regular y una expansión en las vías de acceso al circuito. A partir del próximo año, la liga pasará a contar con 57 golfistas en competencia permanente, distribuidos en 13 equipos de cuatro jugadores y cinco cupos individuales denominados wild cards, que competirán sin pertenecer a una escuadra fija.

El principal cambio se materializará a través de una nueva edición del torneo clasificatorio LIV Golf Promotions, que se disputó entre el 8 y el 11 de enero de 2026 en Black Diamond Ranch, en Florida. Por primera vez desde la creación del evento, el certamen otorgó tres plazas directas para la temporada siguiente del LIV Golf League, una más que las anunciadas originalmente.

Además de los cupos para el LIV, el torneo clasificatorio entregará acceso completo a The International Series a los diez mejores jugadores del certamen, incluidos empates. De este modo, la organización amplía los caminos de progresión entre circuitos. Estas modificaciones se producen en un momento clave para la liga, que enfrenta un proceso de ajustes internos y redefinición de su modelo deportivo en plena disputa con el PGA Tour por sus grandes figuras.