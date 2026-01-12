La oferta del PGA Tour para quitarle terreno al LIV Golf y recuperar a las grandes estrellas

La petición de Brooks Koepka remeció el golf mundial. El 23 de diciembre dejó el millonario LIV Golf y en los últimos días solicitó su reincorporación al PGA Tour. Desde el tradicional circuito estadounidense movieron sus piezas de manera estratégica y anunciaron este lunes un “Programa de reincorporación de miembros”.

La noticia la informaron a través de un comunicado que ya da la vuelta al mundo. “El 23 de diciembre de 2025, Brooks Koepka notificó al PGA TOUR que su afiliación previa había concluido y, posteriormente, solicitó la reincorporación como miembro del Tour. Esto llevó a nuestras juntas directivas a evaluar cómo ofrecemos la mejor versión del PGA TOUR para nuestros fanáticos, jugadores y socios -con consecuencias severas y justificadas- lo que ha dado como resultado nuestro nuevo programa de reincorporación de miembros”, comenzaron escribiendo.

No es para todos y hay un plazo límite

No obstante, la medida no está pensada para todos los deportistas que se marcharon a la liga saudí en los últimos años, sino que en las grandes estrellas mundiales. Entre los requisitos para poder volver está hayan ganado un Major o The Players Championship desde 2022, y que también hayan estado fuera del Tour durante al menos dos años.

“Diseñado para ofrecer una vía alternativa de regreso a la competencia del PGA TOUR para exmiembros que han alcanzado los mayores logros en el golf, el programa de reincorporación de miembros impone limitaciones fuertes y adecuadas tanto al acceso a torneos como a las potenciales ganancias, que consideramos que responsabilizan correctamente a los miembros que regresan por la compensación sustancial obtenida en otras partes”, añadieron.

Los requisitos no son al azar, puesto que esta iniciativa la podrán usar estrellas como Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith para volver al PGA Tour.

La fecha límite que tendrán para tomar una decisión es el 2 de febrero y no garantizan que sea algo que se vuelva a repetir: “Otros jugadores elegibles interesados en solicitar la reincorporación al PGA TOUR deberán hacerlo antes de que el programa de reincorporación de miembros cierre el lunes 2 de febrero. Se trata de una ventana única y definida, y no sienta un precedente para situaciones futuras. Una vez que la puerta se cierre, no hay ninguna garantía de que este camino vuelva a estar disponible”.