    El Deportivo

    ¿Continúa el exodo? Figura del LIV Golf lanza dura crítica a la organización y aborda la chance de volver al PGA Tour

    Tras las salida de Brooks Koepka, el estadounidense Bryson DeChambeau criticó la estructura de la liga saudí.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Continúa el exodo? Figura del LIV Golf lanza dura crítica a la organización y aborda la chance de volver al PGA Tour.

    El LIV Golf vuelve a quedar bajo observación. En medio de los movimientos que han marcado al circuito financiado por Arabia Saudita, una de sus figuras más relevantes abrió la puerta a un cambio de escenario y cuestionó la estructura de la organización. Bryson DeChambeau, campeón del US Open en 2020 y 2024, dejó en duda su continuidad y explicitó que espera modificaciones para seguir en la gira donde también compite Joaquín Niemann.

    El jugador estadounidense, una de las caras visibles del proyecto desde su creación en 2022, abordó su situación contractual y el presente del tour. Si bien tiene vínculo vigente hasta fines de 2026, planteó que no todo está definido. “Hay cosas que deben cambiar y mejorar”, afirmó, al ser consultado por su futuro.

    “Las conversaciones están en proceso. Tenemos que llegar a un punto en el que ambas partes se entiendan bien. Y creo que eso puede pasar, pero nunca se sabe”, añadió.

    Sus dichos se producen tras movimientos recientes dentro del circuito. El retiro de Mito Pereira y el anuncio de la partida de Brooks Koepka reabrieron el debate sobre la capacidad de LIV Golf para retener a sus principales nombres.

    DeChambeau fue uno de los impulsores del LIV Golf. John Minchillo

    El californiano reconoció además que la marcha de Koepka no estaba en sus cálculos. “Siempre hubo rumores, pero fue un shock cuando lo vi”, señaló. A partir de ese episodio, subrayó que se generan nuevos escenarios internos: “Con la marcha de Brooks, desde luego, se abren situaciones únicas”.

    El capitán de Crushers GC remarcó que su prioridad es la consolidación del formato por equipos, pero condicionó su permanencia a cambios internos. “Quiero hacer crecer el golf por equipos en todo el mundo, pero tiene que ser lo correcto. Hay muchas cosas que tienen que hacerse para que sea lo correcto. Las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que mejorar”, sostuvo.

    Aunque reiteró que hoy su base está en LIV Golf, también dejó claro que evalúa alternativas si no percibe avances. “Todo tiene que tener sentido, para todo el mundo. Porque también podría hacer golf de YouTube y estaría perfectamente”, comentó.

    DeChambeau también abordó el caso de Koepka en relación con un eventual regreso al PGA Tour. Allí mostró una posición crítica frente a posibles beneficios especiales para figuras destacadas. “Deberían hacerlo según el reglamento y no dar ninguna exención especial, porque si hay una exención especial, se abren las puertas para que otros hagan lo mismo. Si pasa eso, se convierte en una pendiente resbaladiza”, señaló.

    El estadounidense fue uno de los primeros nombres que dio el salto a LIV Golf cuando el proyecto buscaba competir directamente con el PGA Tour. Su postura actual se suma a un contexto de negociación permanente entre ambas organizaciones.

    Respecto de la administración interna de la liga, también dejó un análisis que refleja cierta distancia con la toma de decisiones. Fue consultado por el trabajo del nuevo CEO de LIV Golf, Scott O’Neil. “Está haciendo una buena tarea, pero también yo no tengo mucha voz en las decisiones. A veces desearía tener más, pero así es la vida. Yo no dirijo la organización”, lanzó.

    GolfPolideportivoLIV GolfPGA TourBryson DeChambeau

