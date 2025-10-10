El recado del capitán de Japón para los hinchas chilenos tras caer dramáticamente frente a Francia en el Mundial Sub 20

Una de las eliminaciones más tristes del Mundial Sub 20 fue la que sufrió la selección de Japón ante su par de Francia. Tras dominar durante todo el encuentro y estrellar innumerables tiros en el palo, una mano torpe en su área le entregó a los galos un penal en los descuentos del segundo tiempo complementario y con ello, el gol de una victoria.

“El fútbol es difícil, Japón merecía ganar. No me gustaría estar en su lugar y perder un partido así en el minuto 3 del tiempo añadido, por un penal, por todo lo que hicieron durante el partido”, reconoció el entrenador de los europeos, Bernard Diomède, tras el pitazo final.

Y esa sensación también se tomó las gradas del Estadio Nacional, donde los asistentes se enamoraron del juego directo de los asiáticos y comenzaron a apoyarlos con gritos y cantos desde los primeros minutos del encuentro. De hecho, la gente se quedó luego del pitazo final y con un sentido aplauso intentó consolar a los orientales.

Gesto que conmovió al capitán de Japón, Rion Ichihara, el cual tuvo emotivas palabras en la zona mixta para la hinchada local. “La verdad amo Chile. Hoy estuvieron muy bien a pesar de que perdimos, pero fue un partido entretenido así que muchas gracias a cada persona de este país”, declaró. No fueron sus únicos elogios.

El mensaje de Ichihara reforzó el vínculo con nuestro país, ya que anteriormente ya había declarado su simpatía por la fanaticada santiaguina. “Me encanta la atmósfera aquí. Yo amo Chile, muy buen estadio, amo Chile”, declaró hace una semana.

A eso se le sumó el mensaje que dejaron todos los seleccionados y el cuerpo técnico en una pizarra del camarín del Estadio Nacional. “¡Muchas gracias, Chile! Estamos muy orgullosos de vuestra cultura”, escribieron los futbolistas nipones, acompañando la frase con la firma del equipo. La fotografía del gesto fue compartida por la ANFP a través de sus redes sociales, generando múltiples reacciones y destacando el respeto del seleccionado asiático incluso en la derrota.

Además, los asiáticos ya eran regalones de la gente porque su hinchada replicó la costumbre de limpiar los estadios después de los partidos. Para ello, llegaban preparados con bolsas para ir acumulando la basura que encontraban en el sector y se dividían los diversos sectores del principal recinto deportivo de este lado de la cordillera.

“A decir verdad, no estoy seguro de cuándo empezaron los aficionados japoneses a recoger la basura en los estadios del extranjero. Pero no es algo que suceda únicamente fuera, es algo que las aficiones del país también llevan haciendo mucho tiempo en la J-League. Así que no es que hayamos creado tendencia o abierto un nuevo camino ni nada por el estilo”, comentó el autoproclamado capitán del grupo de fanáticos, Tsun-san, en diálogo con los canales de FIFA.

Mira las declaraciones del capitán de Japón, Rion Ichihara: