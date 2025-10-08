SUSCRÍBETE
El Deportivo

En vivo: Japón enfrenta a Francia por un cupo en los cuartos de final del Mundial Sub 20

El elenco asiático viene con campaña perfecta y los europeos fueron terceros en el grupo de la muerte. En el otro partido, los guaraníes se miden ante los noruegos. Sigue aquí los detalles de ambos encuentros.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Minuto a Minuto

Japón 0-0 Francia

Paraguay 0-0 Noruega

23′. Japón es una tromba. Dos remates al arco. Saito le da, rebote del arquero, Sato le pega y se va por muy poco.


21′. Otra vez se lo pierde Japón. Tras un rebote del arquero francés, Kanda queda en posición de remate y eleva.


20′. Se lo perdió Japón. Sato entra solo y en vez de pegarle al arco, intenta darle un pase a Saito y éste no llega.


13′. Paraguay falla el penal. Caballero no da con la red, pues el portero Fauskanger lo tapa y la cuenta sigue igualada sin goles en Talca.


11′ VAR. Se revisa un posible penal para Paraguay por mano en el área y se concede la pena máxima para los guaraníes.


10′. En ambos partidos se disputan el dominio del balón, pero aun no hay peligro.


Comenzaron los partidos. Ya juegan Japón y Francia en Santiago y Paraguay y Noruega en Talca.


¿Cómo llegan los equipos? Japón clasificó ganó sus tres partidos en el grupo de Chile. Francia avanzó como mejor tercero. Paraguay salió segundo y Noruega hizo lo mismo.

Una noticia lamentable. En la tarde de hoy falleció el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo. Entérate de los detalles aquí.


¿Cómo se clasifica a cuartos?El equipo que gana dentro de los 90 minutos avanza a la siguiente ronda. Si empatan, habrá alague y si la igualdad persiste, penales.


Octavos de final del Mundial Sub 20. Se enfrentan Japón con Francia en el Nacional y Paraguay con Noruega en el Fiscal de Talca.


Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

