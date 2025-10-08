En vivo: Japón enfrenta a Francia por un cupo en los cuartos de final del Mundial Sub 20
El elenco asiático viene con campaña perfecta y los europeos fueron terceros en el grupo de la muerte. En el otro partido, los guaraníes se miden ante los noruegos. Sigue aquí los detalles de ambos encuentros.
Minuto a Minuto
Japón 0-0 Francia
Paraguay 0-0 Noruega
23′. Japón es una tromba. Dos remates al arco. Saito le da, rebote del arquero, Sato le pega y se va por muy poco.
21′. Otra vez se lo pierde Japón. Tras un rebote del arquero francés, Kanda queda en posición de remate y eleva.
20′. Se lo perdió Japón. Sato entra solo y en vez de pegarle al arco, intenta darle un pase a Saito y éste no llega.
13′. Paraguay falla el penal. Caballero no da con la red, pues el portero Fauskanger lo tapa y la cuenta sigue igualada sin goles en Talca.
11′ VAR. Se revisa un posible penal para Paraguay por mano en el área y se concede la pena máxima para los guaraníes.
10′. En ambos partidos se disputan el dominio del balón, pero aun no hay peligro.
Comenzaron los partidos. Ya juegan Japón y Francia en Santiago y Paraguay y Noruega en Talca.
¿Cómo llegan los equipos? Japón clasificó ganó sus tres partidos en el grupo de Chile. Francia avanzó como mejor tercero. Paraguay salió segundo y Noruega hizo lo mismo.
Una noticia lamentable. En la tarde de hoy falleció el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo. Entérate de los detalles aquí.
¿Cómo se clasifica a cuartos?El equipo que gana dentro de los 90 minutos avanza a la siguiente ronda. Si empatan, habrá alague y si la igualdad persiste, penales.
Octavos de final del Mundial Sub 20. Se enfrentan Japón con Francia en el Nacional y Paraguay con Noruega en el Fiscal de Talca.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
