SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El equipo nipón dejó un sentido texto en una pizarra en el vestuario del recinto ñuñoíno.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La selección de Japón se despidió del Mundial Sub 20 en los octavos de final, luego de caer por 1-0 ante Francia en el Estadio Nacional, en un partido marcado por un penal en el último minuto que revisado por el FVS. El elenco asiático, que había completado una fase de grupos perfecta y se perfilaba como una de las sorpresas del certamen, quedó fuera en tiempo extra frente al combinado galo, que ahora enfrentará a Noruega en los cuartos de final.

Más allá del resultado, el conjunto nipón se ganó el cariño del público chileno durante su paso por el torneo. Su disciplina despertó la simpatía de los hinchas en los cuatro partidos que disputaron en suelo nacional.

Ese vínculo también tuvo una retribución desde el propio plantel. Tras la eliminación, los jugadores y el cuerpo técnico de Japón dejaron un mensaje en una pizarra del camarín del Estadio Nacional. “¡Muchas gracias, Chile! Estamos muy orgullosos de vuestra cultura”, escribieron los futbolistas nipones, acompañando la frase con la firma del equipo.

La fotografía del gesto fue compartida por la ANFP a través de sus redes sociales, generando múltiples reacciones y destacando el respeto del seleccionado asiático incluso en la derrota.

El gesto de los hinchas

Como viene siendo costumbre en diversos eventos deportivos, parte de la fanaticada nipona fue vista limpiando los estadios después de los partidos.

En las imágenes se puede apreciar que llegaron preparados para aquello, pues portaban bolsas para ir acumulando la basura que encontraban en el sector. Se dividen en las

Tsun-san, autoproclamado capitán del grupo de fanáticos llamado Chonmage (Como el tradicional peinado de los samurái), recibió un reconocimiento del ente rector del fútbol mundial por esta actividad cuando lo hicieron en Qatar 2022.

“A decir verdad, no estoy seguro de cuándo empezaron los aficionados japoneses a recoger la basura en los estadios del extranjero. Pero no es algo que suceda únicamente fuera, es algo que las aficiones del país también llevan haciendo mucho tiempo en la J-League. Así que no es que hayamos creado tendencia o abierto un nuevo camino ni nada por el estilo”, comentó en diálogo con los canales de FIFA.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20Selección de JapónJapón

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

Telefónica Chile reconoce “diversas” manifestaciones de interés por sus activos, pero descarta negociaciones avanzadas

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”
Chile

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia
Negocios

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Telefónica Chile reconoce “diversas” manifestaciones de interés por sus activos, pero descarta negociaciones avanzadas

Karen Thal dice que la queja de los empresarios es siempre la falta de reglas claras: “Eso ha estado más difícil en los últimos años”

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos
Tendencias

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento
El Deportivo

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento

Dónde y a qué hora ver el amistoso entre Chile y Perú por TV abierta y streaming

“Se ganó el respeto de manera unánime”: medios internacionales despiden a Miguel Ángel Russo

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos
Mundo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

Guerra Fría 2.0: ¿Se aproxima una nueva “crisis del Caribe”?

Presidenta de la Comisión Europea supera dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y por la izquierda radical

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?