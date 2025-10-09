El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación

Los goles se hacen y no se merecen. Y aunque Japón tuvo innumerables oportunidades de gol y varias veces los palos le ahogaron el grito sagrado, Francia se quedó con los boletos a cuartos de final del Mundial Sub 20 sin brillar en los 120 minutos de juego.

Igualados sin goles hasta los descuentos del tiempo complementario y con los nipones errando una y otra vez las chances que se crearon, un ataque galo fue interceptado por la mano de Umeki y la jueza García -tras la revisión de la jugada- cobró la pena máxima contra los orientales.

Era el tercer minuto de alargue del segundo tiempo extra. Era prácticamente una sentencia de muerte para los favoritos del público que llegó al Estadio Nacional. Pero el entrenador Yuzo Funakoshi tenía un plan: reemplazó al portero Alex Pisano y puso a Rui Araki.

Lamentablemente para él y sus dirigidos, el insólito cambio de porteros no dio resultado, porque Lucas Michel le pegó cruzado y Araki se tiró hacia su primer palo. Gol francés. Llanto japonés. Más desconsolado aún, cuando Sato se perdió la última bola enviándola muy cerca del ángulo. 1-0 el marcador y una de las grandes selecciones de este Mundial, dijo rápidamente adiós.

Mira el insólito cambio de arqueros de Japón en el Mundial Sub 20

¡HAY PENAL PARA FRANCIA Y CAMBIO DE ARQUERO EN JAPÓN!



Tras la revisión, la jueza Katia García observó mano de Rei Umeki.



Antes de la ejecución de los 11 pasos, Rui Araki reemplazó a Alexandre Pisano en el arco de los asiáticos.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/K1Gnq4AFt9 — DSPORTS (@DSports) October 9, 2025

El gol de los franceses que eliminó a Japón