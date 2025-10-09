SUSCRÍBETE
El Deportivo

Francia aprovecha la farra de Japón y vence por la mínima para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Los orientales desperdiciaron al menos una decena de ocasiones, dejaron al meta galo Olmeta como figura y cayeron con un penal en el minuto 123. En Talca, Noruega ganó 1-0 a Paraguay en tiempo agregado y se medirá a los Bleus.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Francia logró imponerse en el suplementario. FOTO: Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El despilfarro de Japón tuvo un enorme castigo. Los asiáticos jugaron su mejor partido, crearon una decena de ocasiones y cayeron 1-0 ante Francia, con un penal en el minuto 123 le dio el triunfo a Francia que el domingo se medirá con Noruega.

Porque el equipo oriental es el mejor ejemplo de la importancia de los procesos. Después de ganar sus tres primeros partidos, pusieron de cabeza al potente cuadro galo.

Porque la primera media hora fue un suplicio para los europeos. Las constantes llegadas de Ryunosuke Sato por la izquierda desnudaba los enormes problemas de los Bleus.

A los 20’, el golero Lisandru Olmeta sacó de emergencia con los puños un largo disparo de Sato, pero el rebote le quedó a Soma Kanda, en área chica, pero su fuerte remate se fue sobre el arco.

La insistencia de los asiáticos no paraba. A los 21’, Elyaz Zidane (hijo de Zizou) perdió una pelota en la salida, Olmeta salió del arco para tapar el disparo de Saito y Nohame Kamara salvó prácticamente en la línea.

A esa altura, el meta francés ya se convertía en figura frente a la velocidad y el dominio del rival. A los 23’, Sato volvió a intentar de distancia, pero el golero estuvo atento para evitar la caída.

Un largo disparo del francés Steven Baseya, justo sobre los 30 minutos, pretendía dar un desahogo a Francia. Pero solo fue espejismo, Japón retomó el control del partido y volvió a irse con todo en busca de la apertura del marcador.

A diez minutos del descanso, los nipones avisaron otra vez para confirmar su hegemonía. Saito volvió a controlar el balón en el área y ahora su intentó dio en el horizontal. En la réplica, Hisatsugu Ishii se atrevió desde la frontera del área e impactó la base del vertical de Olmeta.

La segunda parte siguió el mismo derrotero. A los 51’, Saito enfrentó solo al arquero a Olmeta, tras ganar la espalda de Baseya, pero el golero de los galos reaccionó de forma precisa para desviar el remate del nipón. El arquero europeo logró salvar su portería dos veces más antes del alargue.

En el suplementario, un penal convertido por Lucas Michal, después de una mano en el área, selló la suerte de Japón que lo perdió a los 123 minutos.

Duelo de europeos

Noruega venció por la mínima a Paraguay en Talca, partido que también se fue al tiempo agregado. Claro que fue la selección albirroja la que tuvo la primera opción clara. A los 10 minutos, tras la revisión de las imágenes, el juez costarricense Keylor Herrera decidió el penal. Tiago Caballero fue el encargado de ejecutarlo, pero el arquero nórdico Einar Fauskanger estuvo notable para evitar la caída.

Después de 90 minutos sin goles, el duelo se fue al alargue. Pero, en el tiempo suplementario, se vio la misma apatía de ambos equipos. A cuatro minutos del epílogo total, Niklas Fuglestad consiguió el 1-0 que pone al equipo del norte en cuartos.

