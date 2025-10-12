SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Dinamarca y Croacia abrochan victorias cruciales para ir por la clasificación al Mundial en la fecha FIFA de noviembre

Luego de imponerse a Grecia y Gibraltar, de forma respectiva, tanto los daneses como los croatas quedaron a la vanguardia de sus respectivos grupos en las Eliminatorias Europeas.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Dinamarca venció a Grecia y es líder del Grupo C de las Eliminatorias Europeas.

La jornada dominical de las Eliminatorias Europeas dejó a varias selecciones encaminadas para asegurar la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 en la fecha FIFA de noviembre. En el primer turno, Países Bajos y Escocia cosecharon triunfos y se ubicaron a la vanguardia de sus respectivos grupos. En la segunda tanda, en tanto, Dinamarca y Croacia también quedaron muy cerca de timbrar el boleto a certamen planetario.

Los nórdicos demostraron por qué están listos para dar pelea hasta la última fecha del Grupo C. Conscientes de lo hecho por Escocia en la trabajada victoria ante Bielorrusia, los daneses respondieron con contundencia al vencer por 3-1 a Grecia, en Copenhague.

Los goles de Rasmus Hojlund (21′), Joachim Andersen (40′) y Mikkel Daamsgard (41′) sirvieron para que los escandinavos llegaran a los 10 puntos, los mismos que poseen los británicos. Ambos se enfrentan en la última fecha, en un duelo crucial que definirá al clasificado directo a la Copa del Mundo.

Cómoda victoria

Por otro lado, el conjunto balcánico tenía, en el papel, el panorama más sencillo en esta fecha. Recibía al modesto Gibraltar, que marchaba como absoluto colista del Grupo L, con cero puntos en seis partidos, y -15 en diferencia de gol.

Con un equipo totalmente alternativo (el DT Zlatko Dalic cambió a los 11 jugadores que fueron titulares en el partido pasado ante República Checa), Croacia se impuso al elenco del Peñón por 3-0 en el estadio Varteks de la ciudad de Varizdin. Anotaron Toni Fruk (30′), Luka Sucic (78′) y Martin Elic (90′+6′).

Toni Fruk, autor del primer gol de Croacia ante Gibraltar. Foto: @TheCroatianLad/X.

La escuadra croata es puntera en solitario de su grupo con 16 puntos y un partido menos. Le sacan tres unidades de diferencia a República Checa, que perdió 2-1 ante el equipo revelación de la clasificatoria: el sorprendente Islas Feroe, que posee 12 puntos y todavía sueña con la posibilidad del repechaje.

En otros resultados, Austria cayó en la agonía por 1-0 en su visita a Rumania, resultado que, si bien les permite seguir como líderes del Grupo H, con 15 puntos, los deja ante el peligro de que Bosnia y Herzegovina los supere en la próxima fecha, ya que tienen 13 unidades. Polonia, por su lado, derrotó 2-0 a Lituania, también como forastero, y quedó segundo del Grupo G, a tres unidades de distancia de alcanzar la cima que posee Países Bajos.

Lee también:

Más sobre:Eliminatorias EuropeasUEFAEliminatorias UEFASelección de CroaciaSelección de AustriaSelección de Dinamarca

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

3.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes
Chile

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20
El Deportivo

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20

El quinto representante africano en el Mundial: Ghana se impone con holgura en su grupo y clasifica a Norteamérica 2026

La cabeza de Mary Valencia instala a Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas
Mundo

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen