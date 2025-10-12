Dinamarca y Croacia abrochan victorias cruciales para ir por la clasificación al Mundial en la fecha FIFA de noviembre

La jornada dominical de las Eliminatorias Europeas dejó a varias selecciones encaminadas para asegurar la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 en la fecha FIFA de noviembre. En el primer turno, Países Bajos y Escocia cosecharon triunfos y se ubicaron a la vanguardia de sus respectivos grupos. En la segunda tanda, en tanto, Dinamarca y Croacia también quedaron muy cerca de timbrar el boleto a certamen planetario.

Los nórdicos demostraron por qué están listos para dar pelea hasta la última fecha del Grupo C. Conscientes de lo hecho por Escocia en la trabajada victoria ante Bielorrusia, los daneses respondieron con contundencia al vencer por 3-1 a Grecia, en Copenhague.

Los goles de Rasmus Hojlund (21′), Joachim Andersen (40′) y Mikkel Daamsgard (41′) sirvieron para que los escandinavos llegaran a los 10 puntos, los mismos que poseen los británicos. Ambos se enfrentan en la última fecha, en un duelo crucial que definirá al clasificado directo a la Copa del Mundo.

Cómoda victoria

Por otro lado, el conjunto balcánico tenía, en el papel, el panorama más sencillo en esta fecha. Recibía al modesto Gibraltar, que marchaba como absoluto colista del Grupo L, con cero puntos en seis partidos, y -15 en diferencia de gol.

Con un equipo totalmente alternativo (el DT Zlatko Dalic cambió a los 11 jugadores que fueron titulares en el partido pasado ante República Checa), Croacia se impuso al elenco del Peñón por 3-0 en el estadio Varteks de la ciudad de Varizdin. Anotaron Toni Fruk (30′), Luka Sucic (78′) y Martin Elic (90′+6′).

Toni Fruk, autor del primer gol de Croacia ante Gibraltar. Foto: @TheCroatianLad/X.

La escuadra croata es puntera en solitario de su grupo con 16 puntos y un partido menos. Le sacan tres unidades de diferencia a República Checa, que perdió 2-1 ante el equipo revelación de la clasificatoria: el sorprendente Islas Feroe, que posee 12 puntos y todavía sueña con la posibilidad del repechaje.

En otros resultados, Austria cayó en la agonía por 1-0 en su visita a Rumania, resultado que, si bien les permite seguir como líderes del Grupo H, con 15 puntos, los deja ante el peligro de que Bosnia y Herzegovina los supere en la próxima fecha, ya que tienen 13 unidades. Polonia, por su lado, derrotó 2-0 a Lituania, también como forastero, y quedó segundo del Grupo G, a tres unidades de distancia de alcanzar la cima que posee Países Bajos.