El Deportivo

“La gran figura del local”: prensa argentina resalta la aparición goleadora de Lautaro Millán con la Roja Sub 20

Los medios transandinos comentaron la participación del jugador chileno-argentino, que se estrenó en el Mundial de la categoría con un tanto ante Nueva Zelanda.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Lautaro Millán celebrando su gol con la Roja Sub 20 ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La Roja tuvo un héroe particular en el debut por el Mundial Sub 20. En el agónico triunfo sobre Nueva Zelanda, el equipo que dirige Nicolás Córdova contó con la aparición goleadora de Lautaro Millán, el jugador chileno-argentino que milita en Independiente y que eligió representar al Equipo de Todos en el certamen planetario.

El futbolista del Rojo de Avellaneda cumplió con una buena actuación en el Estadio Nacional, marcando su primera cifra con la camiseta criolla ante los oceánicos. De hecho, su desempeño fue tan positivo que despertó el análisis al otro lado de la cordillera.

Por ejemplo, el portal de Telefe comenzó abordando los minutos iniciales del jugador chileno, que contrastaba con la oposición que planteaban los All Whites. "Apenas un tiro del jugador de Independiente Lautaro Millán en 10 minutos, fue demasiado poco para la multitud que colmó el Nacional de Santiago. Poco a poco Nueva Zelanda fue tomando confianza, primero probó Finn McKenlay, luego Codey Phoenix. El partido se volvió parejo y muy disputado en la mitad de cancha. En el final el local volvió a crecer. Los nervios del inicio quedaron atrás y Chile puso a su rival contra las cuerdas. Emiliano Ramos, mano a mano definió a las manos del arquero y un rato después llegó la más clara de la primera parte: desborde de Lautaro Millán, que tiró el centro atrás y Rossel no llegó a definirlo", parten diciendo.

Sin embargo, al momento de hablar sobre el segundo tiempo de la Roja, cayeron los elogios para el debutante. “Pero lo que no te mata te fortalece y apareció Millán, la gran figura del local, el que tomó el gran pase de Arce y sacó un gran remate para poner el esperado 1 a 0″, escribieron.

A su vez, el sitio Olé realizó un análisis más global de su rendimiento, pues hicieron un mayor énfasis en los groseros fallos de la zaga oceánica. “Chile le ganó a Nueva Zelanda por 2-1 este sábado, en la primera jornada del Mundial Sub 20. Arranque con el pie derecho para la anfitriona, que obtuvo la victoria gracial a un gol del joven de Independiente, Lautaro Millán, y por un tanto sobre la hora de Ian Garguez. Y ambos fueron producto de errores del rival: el primero en una salida desde el fondo, y el segundo, un blooper insólito del arquero neozelandés y de un volante compañero suyo”, agregaron.

