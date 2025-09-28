Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”

Nicolás Córdova respira un poco más tranquilo. Con la sensación de nerviosismo por estrenarse en calidad de anfitrión en el Mundial Sub 20, el entrenador de la Roja juvenil encontró un bálsamo de confianza tras ganar de forma agónica contra Nueva Zelanda.

Los goles de Lautaro Millán (53′) e Ian Garguez (90′+6′) le devolvieron el alma a un director técnico que le costó arrancar en un Estadio Nacional colmado con más de 40 mil espectadores. El mismo Córdova reconoció las dudas que presentó en el reducto de Ñuñoa.

“Fue muy duro. Es un equipo súper físico. Sabíamos que iban a cerrar mucho los espacios en el medio. Pusimos los dos interiores más de juego, Lautaro (Millán) y Agustín (Arce), pero nos costó encontrarlos. Cerraban muy bien. También obviamente pesa el debut, la ansiedad y todo lo que conlleva jugar con este marco maravilloso de público“, aseguró el otrora estratega de Santiago Wanderers.

El adiestrador es claro en asegurar que, a pesar de los inconvenientes vividos ante los oceánicos, lo importante es pisar con el pie derecho de entrada. “Ya pasamos el primer encontrón con la realidad de un Mundial con un estadio lleno. Agradecer a la gente que vino en masa. Es un envión anímico increíble ganar un partido en el último minuto”, añadió.

A su vez, el entrenador nacional ya piensa en el próximo escollo. La Roja Sub 20 se medirá el martes 30 de septiembre contra Japón, también en el Estadio Nacional. “Todos los partidos son distintos. No te puedo decir qué hacer contra Japón, porque recién hoy revisaremos los videos. Creo que muchas veces el equipo se deshizo de la pelota muy rápido cuando había que cuidarla”, cerró.