SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”

El DT nacional comentó las claves de la crucial victoria sobre el final ante Nueva Zelanda.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Nicolás Córdova debutó en el Mundial Sub 20 con un triunfo por 2-1 de la Roja sobre Nueva Zelanda JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Nicolás Córdova respira un poco más tranquilo. Con la sensación de nerviosismo por estrenarse en calidad de anfitrión en el Mundial Sub 20, el entrenador de la Roja juvenil encontró un bálsamo de confianza tras ganar de forma agónica contra Nueva Zelanda.

Los goles de Lautaro Millán (53′) e Ian Garguez (90′+6′) le devolvieron el alma a un director técnico que le costó arrancar en un Estadio Nacional colmado con más de 40 mil espectadores. El mismo Córdova reconoció las dudas que presentó en el reducto de Ñuñoa.

“Fue muy duro. Es un equipo súper físico. Sabíamos que iban a cerrar mucho los espacios en el medio. Pusimos los dos interiores más de juego, Lautaro (Millán) y Agustín (Arce), pero nos costó encontrarlos. Cerraban muy bien. También obviamente pesa el debut, la ansiedad y todo lo que conlleva jugar con este marco maravilloso de público“, aseguró el otrora estratega de Santiago Wanderers.

El adiestrador es claro en asegurar que, a pesar de los inconvenientes vividos ante los oceánicos, lo importante es pisar con el pie derecho de entrada. “Ya pasamos el primer encontrón con la realidad de un Mundial con un estadio lleno. Agradecer a la gente que vino en masa. Es un envión anímico increíble ganar un partido en el último minuto”, añadió.

A su vez, el entrenador nacional ya piensa en el próximo escollo. La Roja Sub 20 se medirá el martes 30 de septiembre contra Japón, también en el Estadio Nacional. “Todos los partidos son distintos. No te puedo decir qué hacer contra Japón, porque recién hoy revisaremos los videos. Creo que muchas veces el equipo se deshizo de la pelota muy rápido cuando había que cuidarla”, cerró.

Lee también:

Más sobre:Nicolás CórdovaMundial Sub 20La Roja Sub 20Selección Chilena

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

4.
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

5.
Graves problemas enfrentan los hinchas que compraron entradas para el Mundial Sub 20

Graves problemas enfrentan los hinchas que compraron entradas para el Mundial Sub 20

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20
Chile

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

La primera C: comprensión
Negocios

La primera C: comprensión

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

Ghost of Yotei: la venganza como motor
Tendencias

Ghost of Yotei: la venganza como motor

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”
El Deportivo

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”

El futuro (y presente) del fútbol desembarca en Chile: quiénes son las figuras a seguir en el Mundial Sub 20

Adiós capitanes: el homenaje a Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez que une a todas las generaciones cruzadas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”
Cultura y entretención

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein
Mundo

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Quién es el Pequeño J, el autor intelectual del triple femicidio transmitido por Instagram en Argentina

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición