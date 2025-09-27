Japón golpea primero y se impone a Egipto en el estreno del grupo de Chile en el Mundial Sub 20

Japón se impuso a Egipto en el estreno del Grupo A. FOTO: Photosport.

Japón impuso sus términos en Ñuñoa y llega confiado al duelo con Chile. El equipo asiático no tuvo mayores complicaciones para imponerse 2-0 a la selección de Egipto en el estreno del Grupo A del Mundial Sub 20, el mismo que completan el anfitrión Chile y Nueva Zelanda.

Partido que, al menos desde el inicio, puso de manifiesto la estructura de uno y otro equipo. Un cuadro oriental de mucha presión alta, con jugadores rápidos y una defensa escalonada. Al otro lado, los africanos aguantaban el pressing de los nipones, a la espera de que la rapidez de sus jugadores pudiera hacer daño.

Así ocurrió en los primeros minutos, cuando los orientales se adueñaron de la iniciativa y las acciones, pero solo el remate de Hisatsugu Ishii fue la acción de mayor peligro.

Tras ese cuarto de hora de incertidumbre, los Faraones lograron acercarse al arco contrario. Primero, con un tiro de Ahmed Abdallah que se desviado por muy poco. Luego, gracias al cabezazo del central Ahmed Adbin que se fue por muy poco.

Los japoneses pegaron primero. A los 26 minutos, Seif Safaga derribó a Shunsuke Saito en el área y el árbitro argentino Darío Herrera no dudó en cobrar el penal, el mismo que Rion Ichihara convirtió en penal, poco antes de la media hora.

El equipo egipcio intentó reaccionar, pero con muy pocos argumentos. Porque es cada vez que los asiáticos llegaban al área de los africanos causaba preocupación, aunque no podía penetrar al gol.

Cerca del descanso, un largo tiro de Ahmed Kamaka puso a prueba al arquero japonés Alex Pisano, pero el marcador no se movió más en la primera fracción, que acabó con la ventaja parcial de los nipones.

No más iniciada la segunda, Japón comenzó a cerrar el partido. A los 48’, Saito apuró a Samaga en la salida y el balón quedó en posesión de Hisatsugu Ishii para derrotar al meta Ahmed Waheb con ajustado disparo.

La segunda conquista mató las pretensiones de los africanos que nunca encontraron los espacios para eludir la velocidad de la marca de los volantes japoneses.

Buen apronte de los asiáticos que el martes enfrentan al anfitrión Chile, a las 20:00 horas locales en el Estadio Nacional, por la segunda fecha del Grupo A de la competición.

Vence Ucrania

El equipo europeo ganó 2-1 a Corea del Sur en el estreno del Grupo B de Mundial Sub 20. Ucrania tuvo un inicio vertiginoso en Valparaíso y a los 13 minutos ya había logrado el primer gol del torneo. Artur Shakh rescató una pelota en la salida surcoreana y el ajustado remate de Hennadiy Synchuk terminó en el fondo de la red.

Instantes más tarde, a los 16’, el jugador más alto del torneo Olekdandr Pyshchur inició la jugada y el mismo atacante de 2,04 m la culminó en el área para el 2-0, tras centro de Daniel Vernattus.

El equipo oriental intentó reaccionar cerca del final de la primera parte. Tae-Won Kim logró superar al arquero Vladyslav Krapyvtsov, pero el lateral Oleksii Gusev salvó el descuento desde la línea.

Claro que una jugada pudo cambiar el partido. A los 52 minutos, un tiro libre servido por el recién ingresado Seung-Min Son encontró la cabeza de Sun-Woo Ham en el segundo palo para convertir el descuento. Sin embargo, tras largas cavilaciones del VAR se terminó anulando la conquista por posición de adelanto del autor.

A diez minutos del final del encuentro, el atacante Kim Myung-jun consiguió el descuento con limpio cabezazo para los Tigres, después de un tiro de esquina. El final, los asiáticos fueron más ambiciosos, pero los europeos lograron llevarse la victoria.