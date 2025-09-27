SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile

Este sábado, con cuatro encuentros, se inaugura la Copa del Mundo juvenil, que vuelve a realizarse en el país después de 38 años. Cuatro sedes, 24 selecciones y 52 partidos animarán la cita planetaria.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Este sábado arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los ojos de los hinchas del fútbol posarán su mirada en el sur del mundo. Este sábado comienza el Mundial Sub 20, el gran evento deportivo del año en el país. Luego de un arduo trabajo organizacional, está todo listo para que se dé el puntapié inicial a una cita que vuelve a tener a Chile como sede después de 38 años. En aquella ocasión, fue Yugoslavia la que festejó con el trofeo en territorio nacional.

La realización de esta competencia tiene varios significados. Uno de ellos indica que Chile amplía su estatus de ser el país de Sudamérica con más Mundiales como anfitrión. Es la quinta vez que se acoge un certamen FIFA: el de 1962, el Sub 20 de 1987, el Mundial Sub 20 femenino de 2008, el Sub 17 en 2015 y ahora otra vez la Copa del Mundo juvenil.

Cuatro sedes (Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca), 24 selecciones y 52 partidos conforman un certamen que tendrá una duración de 22 días (ver infografía, abajo). El domingo 19 de octubre, en el Estadio Nacional, la Copa del Mundo juvenil tendrá un nuevo campeón, porque Uruguay, vigente monarca, no se clasificó.

Argentina es el más campeón de la categoría, con seis coronas. La última fue en 2007, cuando se topó con la Roja de José Sulantay en semifinales, en Canadá.

La selección chilena vuelve a jugar un Mundial Sub 20 luego de 12 años. Ahora como anfitrión, la mochila se hace un poco más pesada para Nicolás Córdova y los 21 futbolistas convocados para sacar la cara por el vilipendiado y acontecido fútbol criollo. Nueva Zelanda, Japón y Egipto son los rivales de la Roja en la fase grupal, donde jugará todos sus partidos en el Nacional.

Avanzarán a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Lee también:

Más sobre:FútbolLT SábadoMundial Sub 20FIFAEstadio NacionalChileLa RojaCopa Mundial Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

3.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó
Chile

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias
Negocios

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile
El Deportivo

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile

Van por la clasificación a un nuevo Mundial: el nuevo estatus del rugby tras el éxito de los Cóndores

Jaime Pizarro: “Que Chile sea un buen anfitrión de eventos es un hito que nos pertenece a todos”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro
Cultura y entretención

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales
Mundo

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo