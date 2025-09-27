Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile

Los ojos de los hinchas del fútbol posarán su mirada en el sur del mundo. Este sábado comienza el Mundial Sub 20, el gran evento deportivo del año en el país. Luego de un arduo trabajo organizacional, está todo listo para que se dé el puntapié inicial a una cita que vuelve a tener a Chile como sede después de 38 años. En aquella ocasión, fue Yugoslavia la que festejó con el trofeo en territorio nacional.

La realización de esta competencia tiene varios significados. Uno de ellos indica que Chile amplía su estatus de ser el país de Sudamérica con más Mundiales como anfitrión. Es la quinta vez que se acoge un certamen FIFA: el de 1962, el Sub 20 de 1987, el Mundial Sub 20 femenino de 2008, el Sub 17 en 2015 y ahora otra vez la Copa del Mundo juvenil.

Cuatro sedes (Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca), 24 selecciones y 52 partidos conforman un certamen que tendrá una duración de 22 días (ver infografía, abajo). El domingo 19 de octubre, en el Estadio Nacional, la Copa del Mundo juvenil tendrá un nuevo campeón, porque Uruguay, vigente monarca, no se clasificó.

Argentina es el más campeón de la categoría, con seis coronas. La última fue en 2007, cuando se topó con la Roja de José Sulantay en semifinales, en Canadá.

La selección chilena vuelve a jugar un Mundial Sub 20 luego de 12 años. Ahora como anfitrión, la mochila se hace un poco más pesada para Nicolás Córdova y los 21 futbolistas convocados para sacar la cara por el vilipendiado y acontecido fútbol criollo. Nueva Zelanda, Japón y Egipto son los rivales de la Roja en la fase grupal, donde jugará todos sus partidos en el Nacional.

Avanzarán a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.