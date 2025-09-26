Desde no llevar camisetas hasta ocultar patentes: gobierno argentino advierte a hinchas que lleguen al Mundial Sub 20

Los recientes hechos de violencia en diferentes estadios de Sudamérica han puesto en alerta a los gobiernos de la región. La seguridad de los hinchas se ha puesto a prueba, semana a semana, en los partidos de copas internacionales.

Sin duda, el más bochornoso de los incidentes se produjo el 20 de agosto pasado en Avellaneda, cuando los enfrentamientos entre los hinchas de Universidad de Chile y del local Independiente obligaron a acabar el duelo de la Copa Sudamericana en el inicio de la segunda etapa. Como consecuencia, el Rojo fue eliminado y el equipo estudiantil fue sancionado con 14 partidos sin público.

Imágenes llenas de caos y dramatismo que, incluso, obligaron a la intervención de los gobiernos de ambos países. Sobre todo, el chileno que debió mediar directamente para liberar a los simpatizantes azules que fueron detenidos en Buenos Aires.

Violento antecedente que las autoridades transandinas quieren evitar ahora en tierras nacionales, en el marco del Mundial Sub 20 que tendrá a Chile como anfitrión y la Albiceleste como protagonista.

Así, la embajada del vecino país en Santiago quiere prevenir potenciales rencillas. En ese escenario, la oficina diplomática, a través de la Asociación de Fútbol de Argentina, envió un instructivo para los simpatizantes que crucen Los Andes para asistir a la cita.

Normas extremas

Al documento al que tuvo acceso El Deportivo se establecen una serie de recomendaciones, algunas más generales y otras más extremas, que pretenden posibles problemas en la estadía de los hinchas en el segundo Mundial Juvenil organizado por Chile.

“La Embajada Argentina y su Red Consular en Chile recomiendan a aquellos turistas que visiten este país en ocasión del Mundial Sub 20, a disputarse entre los días 27 de septiembre y 20 de octubre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca deben tener en cuenta una serie de observaciones”, asegura el comunicado.

Una de las medidas más particulares de los transandinos establece que “sugiere evitarse –por razones de seguridad- el uso de indumentaria alusiva a clubes de futbol de nuestro país”.

Otras instrucciones apuntan directamente a temas de seguridad cotidiana: “se deberá tomar especial cuidado y vigilancia de efectos personales, particularmente teléfonos celulares y documentación personal, tanto en vía pública, como en centros comerciales”.

Sin embargo, una de las sugerencias más extremas se refiere a los vehículos argentinos. De acuerdo con el instructivo, no está del todo claro que no puedan haber represalias en Chile por el solo hecho de ser de una nacionalidad extranjera.

“Se sugiere estacionar vehículos de patente argentina en recintos privados y verificar que se encuentren efectivamente cerrados, no dejando efectos de valor dentro de los mismos”, se lee en el documento.

Y, además, la comunicación repara en que “en caso de pinchadura de neumáticos, especialmente en el trayecto desde Frontera, no aceptar ayuda de terceros”.

