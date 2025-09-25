La potente advertencia de Fernando Ortiz a Arturo Vidal en sus primeras semanas en Colo Colo.

Colo Colo se alista para un duelo clave por la Liga de Primera. Este viernes, el cuadro albo recibirá a Deportes Iquique en el estadio Monumental, en un partido pendiente que marcará el estreno de Fernando Ortiz dirigiendo en casa. El técnico argentino, que llegó a Macul con la misión de revitalizar al equipo, abordó este jueves la previa del compromiso. El encuentro está programado para este viernes a las 19 horas, en Pedreros. Será el segundo encuentro del DT, que debutó en la derrota alba ante la U en la Supercopa.

“Las bajas están a la vista de todos, pero yo no soy mucho de fijarme en eso. Tengo un plantel donde todos los jugadores pueden hacer un buen papel”, afirmó Ortiz, en referencia a las ausencias de Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Óscar Opazo, Esteban Pavez, Javier Correa y Alexander Oroz.

Sobre el desafío que implica enfrentar al conjunto nortino, Ortiz fue cauto. “Enfrentaremos a un rival que tiene una idea de juego muy clara. Nosotros estamos en casa y tenemos que asumir el protagonismo, pero con paciencia, no querer ir ganando 3-0 al minuto uno, porque la realidad es que el rival tiene jugadores importantes de mitad de cancha hacia arriba”, advirtió.

Ortiz anticipó el partido entre Colo Colo e Iquique. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Uno de los temas inevitables fue la situación de Arturo Vidal. El mediocampista fue suplente en la derrota ante Universidad de Chile por la Supercopa, y su rol genera debate. Ortiz fue directo al abordarlo: “Arturo es un jugador de mucha experiencia y le ha dado mucho al fútbol chileno, pero dentro de la competencia es uno más. El nombre no predomina en lo que yo quiero dentro del campo”.

El entrenador también se refirió al espacio que tendrán los jugadores jóvenes en su proyecto, y en particular a un nombre que podría sumarse a la citación frente a Iquique: Jerall Astudillo, delantero formado en Macul. “Soy de ir a ver el fútbol joven y darle posibilidades a los futuros jugadores del club. Jerall es un ‘9’ que tiene proyección, lo estoy siguiendo. Es posible que pueda estar mañana, aunque no sé si jugará”, explicó.

Ortiz amplió esa idea al hablar del trabajo con la cantera alba. “Los jóvenes son el producto y el valor de la institución. Hay jóvenes que están considerados. No lo he decidido, pero están dentro de mi cabeza para mañana y para lo que viene más adelante”, señaló.

Finalmente, el técnico albo fue categórico al hablar del criterio que utilizará para definir quién juega, sin importar la edad o la trayectoria. “Tratamos de darle un seguimiento para que el día de mañana tengan la posibilidad de jugar. Yo no tengo dudas, si el joven está mejor que el profesional, va a jugar el joven”, cerró.