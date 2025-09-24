Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique por la Liga de Primera
Albos y Dragones Celestes deberán dejarlo todo para acercarse a sus respectivos objetivos.
Colo Colo y Deportes Iquique se pondrán al día en la Liga de Primera este viernes cuando se enfrenten por la 23° fecha del campeonato.
El Cacique necesita los puntos para intentar volver a entrar a la pelea por meterse en la zona de clasificación a las copas internacionales. Los albos marchan en el octavo puesto y están a siete puntos de Cobresal, cuadro que cierra el acceso a la Copa Sudamericana 2026.
Por su parte, los Dragones Celestes necesitan con urgencia quedarse con los tres puntos para intentar salir de la zona de descenso. Los nortinos están últimos con 14 puntos, a cuatro positivos de Deportes Limache, el último club que se mantiene fuera de la zona de riesgo.
A qué hora es el partido Colo Colo vs. Deportes Iquique
El partido de Colo Colo vs. Deportes Iquique es este viernes 26 de septiembre, a las 19.00 horas.
Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique
El partido de Colo Colo vs. Deportes Iquique se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
