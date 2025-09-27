En vivo: Corea del Sur choca con Ucrania y Japón se mide con Egipto en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile
El certamen planetario juvenil arranca con dos duelos. Los Tigres de Asia enfrentarán a los europeos en Valparaíso, mientras que los Samuráis harán lo propio con los faraones en el Nacional. Ambos cotejos serán a las 17 horas.
Corea del Sur 0-2 Ucrania
Japón 1-0 Egipto
¡Gol de Japón!
29’. Rion Ichihara, de penal, adelanta a los nipones en el marcador. Con la victoria transitoria, los Samuráis azules están sumando tres puntos en el Grupo A, donde está Chile y Nueva Zelanda.
¡Gol de Ucrania!
16′. Tremenda ráfaga ofensiva del conjunto europeo. Oleksandr Pyshchur establece el segundo para imponerse a los asiáticos.
¡Gol de Ucrania!
13′. Se rompe la igualdad. Gennadiy Synchuk marca el primero para Ucrania que le gana a Corea del Sur en Valparaíso.
Persiste el empate en el Mundial Sub 20
11′. Transcurridos los primeros 10 minutos, ninguno de los equipos puede romper el cero. Se mantiene la igualdad en el Estadio Nacional y en el Elías Figueroa.
¡Ya se juega el Mundial Sub 20 de Chile!
1’. Japón y Egipto se enfrentan por el Grupo A, en el Estadio Nacional, mientras que Corea del Sur y Ucrania hacen lo propio por el Grupo B, en Valparaíso.
Los integrantes del Grupo B
Además de Corea del Sur y Ucrania, Panamá y Paraguay completan el Grupo B del Mundial Sub 20.
Un duelo que interesa a la Roja
El partido entre Japón y Egipto involucra directamente al equipo de Nicolás Córdova, ya que integran el Grupo A. En la próxima fecha, la Selección Chilena se medirá contra los nipones y cerrará ante los faraones en la última jornada.
¡Empieza el Mundial Sub 20 en Chile!
Este sábado será el pitazo inicial de la Copa del Mundo juvenil que se disputa en nuestro país. Juegan Japón vs. Egipto (Grupo A) y Corea del Sur vs. Ucrania (Grupo B).
¡Bienvenidos a una nueva transmisión junto a El Deportivo!
Los saludamos a todos y les agradecemos por su compañía durante este minuto a minuto.
Lo Último
Lo más leído
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.