A semifinales de la Liguilla de Ascenso: San Marcos de Arica supera a Rangers y Deportes Concepción borra a Antofagasta

La Liguilla de Ascenso entró en etapa de definición. El certamen que determinará al segundo equipo que subirá a la Liga de Primera tiene semifinalistas. San Marcos de Arica y Deportes Copiapó se metieron entre los cuatro mejores tras superar las llaves ante Rangers y Antofagasta, respectivamente.

San Marcos llegó al crucial encuentro tras un positivo vuelco. La Instancia de Apelación revirtió el fallo que había condenado a los Bravos del Norte y le devolvió la licencia al club, que había recibido una lapidaria sentencia para 2026.

Es por ello que, pese a estar compitiendo en la liguilla, un posible ascenso estaba en duda. No obstante, esto cambió rotundamente. Los ariqueños clasificaron a la semifinal de la liguilla tras imponerse por la mínima ante Rangers y sellar un sólido 3-0 en el global.

La victoria por 2-0 de la ida fue clave para sentenciar la serie, en un partido que estuvo marcado por la polémica. El encuentro disputado en el Fiscal de Talca fue duramente cuestionado. De hecho, Rangers realizó un reclamo oficial a la ANFP por el arbitraje de Mathías Riquelme, acusando que el VAR no funcionaba, una de las novedades de la liguilla, no funcionaba.

De hecho, el encuentro también vivió otra polémica. Debió ser detenido por unos instantes tras el lanzamiento de bombas lacrimógenas en el exterior del recinto producto de algunos incidentes.

En cambio, en la vuelta en el Carlos Dittborn, el encuentro se realizó sin mayores problemas. San Marcos logró sostener los embates talquinos y consiguió la victoria tras un gol de Camilo Melivilú (67′). Ahora, los Bravos del Morro esperan rival de la llave ente Cobreloa y Santiago Wanderers.

San Marcos de Arica se impuso sobre Rangers. Foto: Photosport. ANDY MANZANARES/PHOTOSPORT

Larrivey, figura

Joaquín Larrivey le dio la clasificación a Deportes Concepción. El ariete de 41 años fue el gran héroe de la serie. Anotó un doblete en la ida y otro tanto en la vuelta (48′), sellando el pasaje a las semifinales de la liguilla.

En el Ester Roa, el delantero marcó dos dianas, una de penal y otra de cabeza, y consiguió remontar el encuentro. Dio un gran paso en su afán por avanzar de fase. La clasificación la selló con un solitario gol en el Calvo y Bascuñán.

Y si bien los Pumas lograron descontar e igualar el encuentro gracias a un tanto de Andrés Souper (60′), no fue suficiente para lograr igualar la serie.

De esta forma, San Marcos de Arica y Deportes Concepción se sumaron a Deportes Copiapó, que accedió a las semifinales tras terminar en el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Primera B. Precisamente, los lilas se medirán con el León de Atacama por un cupo a la final de la Liguilla de Ascenso.

Dicho encuentro se disputará a puertas cerradas en el Luis Valenzuela Hermosilla luego del castigo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina sobre los nortinos. La sanción tiene como origen los incidentes en el polémico cierre del partido ante Universidad de Concepción, que se impuso por 3-0 en la última fecha de la Primera B, donde ambos elencos se jugaban el ascenso directo.