Con un hincha invadiendo: la batalla campal en la goleada de Universidad de Concepción ante Copiapó en la definición de la B

La definición del Ascenso termina con una pelea. Luego del tercer gol de Universidad de Concepción ante Deportes Copiapó, un tanto que parecía decisivo, se desató una pelea entre futbolistas y miembros del cuerpo técnico. Todo se dio por el airado festejo del entrenador Cristian Muñoz, que algunos jugadores interpretaron como una provocación.

En medio de la batalla campal, un fanático del León de Atacama se metió a la disputa. Desde la tribuna, además, caían diversos proyectiles. A los minutos, personal de Carabineros ingresó a la cancha.

Después de algunos instantes, el juez Juan Lara informó que el duelo se encuentra interrumpido. “Vamos a entrar al camarín, para juntar al comité de crisis, y así determinar que sucede con el partido”, dijo el árbitro a TNT Sports. La batalla campal inició al minuto 89.

Luego de una reunión en la zona de vestuarios, el silbante dio por terminado el partido. “Luego de verlo con los encargados y la gente del comité de crisis, se tomó la decisión de dar por concluido el enfrentamiento. Ya estaba cumplido el tiempo y no estaban las condiciones para continuar el espectáculo. La decisiones van a ser de expulsión de jugadores y miembros de los cuerpos técnicos. Se informa que gente entró de civil. Eso se dará a conocer en nuestro informe”, señaló el silbante.