    El Deportivo

    Pese a polémico arbitraje ante Rangers y otras controversias: Mathías Riquelme es designado para otro duelo en la liguilla

    El juez tuvo un cuestionado desempeño en la derrota de Rangers ante San Marcos de Arica. También ha protagonizado una serie de discutibles deliberaciones en el pasado. Pese a esto, volverá a dirigir este fin de semana.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Mathías Riquelme tuvo un polémico arbitraje en la derrota de Rangers ante San Marcos de Arica. Foto: Photosport. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    La Primera B está en etapa de definición. La Liguilla del Ascenso está en marcha para determinar al segundo equipo que accederá a la Liga de Primera. Sin embargo, se desató la polémica.

    El pasado martes, San Marcos de Arica dio el primer golpe tras imponerse por 2-0 sobre Rangers, en Talca, en un partido marcado por la controversia. El club de la región del Maule realizó un reclamo oficial a la ANFP por el arbitraje de Mathías Riquelme.

    Los talquinos solicitaron una aclaración de por qué, según ellos, no se revisaron una serie de cuestionables decisiones y jugadas polémicas. Consideran que el VAR no funcionaba, pese a que es una de las novedades en la liguilla, a diferencia de la temporada regular de la Primera B.

    El Deportivo tuvo acceso a la carta que Rangers envió al ente rector del fútbol nacional: “Como institución, hemos recibido múltiples reportes y observaciones que nos llevan a sospechar que el sistema VAR no habría funcionado de manera correcta durante el desarrollo del partido, lo cual reviste una gravedad mayor considerando las instancias competitivas en que nos encontramos”, indica el texto.

    Es muy sospechoso que todas esas jugadas no hayan sido revisadas”, indican, también, desde el interior del club talquino. Mientras que en la ANFP aseguran que el videoarbitraje estaba en funcionamiento.

    La llave por los cuartos de final se definirá este domingo 23 de noviembre, a las 12 horas, en Arica. No obstante, pese a lo sucedido en la ida y al controversial desempeño del cuerpo arbitral liderado por Mathías Riquelme, la ANFP tomó una polémica decisión.

    La comisión de árbitros decidió designar nuevamente al juez para otro encuentro de la liguilla. En detalle, el réferi arbitrará la vuelta entre Deportes Antofagasta y Deportes Concepción, en el Calvo y Bascuñán. Los lilas corren con ventaja tras imponerse por 2-1 en el Ester Roa.

    Los futbolistas de Rangers tras la derrota ante San Marcos de Arica. Foto: Photosport.

    Las polémicas de Riquelme

    No es primera vez que Riquelme está envuelto en una controversia. La última polémica que involucró al juez fue en septiembre pasado, en el empate entre Deportes La Serena y Universidad de Chile.

    En dicho duelo, la U sufrió la expulsión de un recientemente ingresado Fabián Hormazábal. El lateral saltó al campo en el 63′ y siete minutos después fue amonestado. Pasaron apenas tres minutos más cuando recibió una segunda amarilla y se fue expulsado.

    Sin embargo, el castigo generó cuestionamientos en la vereda azul porque el lateral recibió la segunda amonestación en una jugada donde se aprecia que no toca al futbolista papayero. Finalmente, los estudiantiles intentaron apelar ante el Tribunal de Disciplina, pero el organismo terminó por confirmar la sanción de una fecha.

    Mathías Riquelme expulsa a Fabián Hormazábal. Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Por otra parte, en julio pasado, Jorge Almirón, que en ese entonces aún era técnico de Colo Colo, se lanzó contra Riquelme tras la derrota por 2-0 ante Universidad Católica. “Se hizo un partido muy accidentado y cuando perdían o teníamos la ventaja, cortaban la jugada. El árbitro muy mal. No sacó ninguna tarjeta amarilla tampoco. Es normal que cuando uno saca la ventaja y genera una gambeta y se saca el hombre encima y te agarran, esa amarilla cae en todo el mundo. No sé por qué no sacó tarjeta amarilla porque si no, el partido tenía que haber cambiado. No entendí ese criterio”, señaló.

    No es excusa, pero sí se iba incidiendo en el partido. Un partido muy parejo cuando el mismo jugador o los volantes en la mitad de la cancha pierden y cortan la jugada y cortan y cortan. Eran agarrones muy evidentes”, añadió.

    El estratega continuó con sus dardos al juez: “El criterio del árbitro hizo que el partido se jugara de otra manera y bueno, creo que a mí esa parte es la que no me gusta, que no te respete. Entonces, bueno, a jugar. Ellos hicieron lo que hicieron y no hubo tarjeta amarilla y se hizo un partido muy cerrado y para mí todo es jugar bien y en eso también fallamos”, sentenció.

    En tanto, en febrero, el réferi sufrió un castigo por parte de la ANFP tras una polémica que también protagonizó ante el Cacique, en la goleada a San Felipe, en la tercera fecha de la Copa Chile.

    El árbitro, que estaba en el VAR, llamó a la jueza principal Dione Rissios para acusar una agresión de Claudio Aquino, quien terminó expulsado. No obstante, la propia réferi terminó por reconocer su error en el informe arbitral: “Se hace presente que, con posterioridad al partido y luego de revisar las imágenes del momento en que se produce la expulsión del jugador, se advierte que no hubo agresión de su parte al jugador rival. Este último finge haber recibido un golpe por parte del sr. Aquino y por tanto fue expulsado de manera incorrecta”.

    Esto trajo consecuencias para Riquelme, que el fin de semana siguiente no fue designado como árbitro principal en la Liga de Primera. Solo ofició como cuarto juez en el partido entre la U y Ñublense.

