BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Todo mal para el Betis de Manuel Pellegrini: empata ante un colista y pierde a su gran precio para el derbi ante Sevilla

    El equipo del Ingeniero solo pudo recoger una esforzada igualdad 1-1 frente a Girona, visita que ganaba por más de una hora. En el final, Antony recibió la roja por una temeraria patada.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Betis solo pudo empatar contra el Girona. FOTO: X @RealBetis

    Betis dio un paso en falso en su lucha por llegar puestos de Champions League. Uno que, incluso, se extiende más allá de este puntual empate 1-1 ante Girona, equipo que marcha en los últimos puestos. Cuando el duelo expiraba, el equipo de Manuel Pellegrini vio la roja de Antony que lo deja fuera del duelo ante Sevilla, en la próxima fecha.

    Pero este desafío asoma como un partido trampa para los béticos, ante un equipo que, si bien está entre los colistas del torneo, su juego de ninguna manera refleja la dinámica de su cometido.

    Es más, a los 40 segundos, la visita ya había inquietado a los andaluces con un disparo del ucraniano Viktor Tsygankov que fue repelido en la línea por la zaga de los locales.

    Claro que el brasileño Antony estaba dispuesto a cambiar ese paradigma. Cuando el reloj no llegaba a los 3 minutos, el paulista aprovechó un rompimiento de Marc Roca para quedar frente al arco, aunque su remate se fue sobre el arco del golero Paulo Gazzaniga.

    Era parte del desequilibrio que marca la escuadra catalana. Una cierta fragilidad en la última línea, contra una buena dosis de talento de mediocampo hacia adelante. Tras el cuarto de hora de estudio, Girona se atrevió un poco más y, en la primera, el marroquí Azzedine Ounahi envió su remate a las manos del meta Álvaro Valles.

    Mas, en la siguiente, el visitante no falló. A los 20 minutos, una doble pared entre el africano y el Bryan Gil pilló desconcertada a la zaga de los sevillanos, factor que aprovechó el ucraniano Vladyslav Vanat para marcar el 1-0 en la boca del arco.

    Sorpresa inmensa en La Cartuja, donde el local no lograba encontrar los espacios para hacer daño a su rival. A los 24’, Antony trató de sacudirse de esa inoperancia y desbordó por la derecha, pero su centro fue enviado al tiro de esquina por Arnau Martínez, cuando arremetía el colombiano Cucho Hernández.

    En los minutos finales de la primera parte, Betis intentó apurar un poco más a los catalanes, pero se encontró con la segura resistencia de Gazzaniga, quien no tuvo problemas para contener los remates de Giovani lo Celso y Hernández. Justo en el minuto 45, el improvisado lateral izquierdo Valentín Gómez encontró a Lo Celso en área chica y su definición se fue muy cerca de un vertical.

    Empate y roja

    Lo cierto es que a Manuel Pellegrini de ninguna manera le gustó lo que vio de su equipo, al menos en la primera parte. Argumento que se desprende de la decisión de realizar tres cambios en el inicio del complementario con los ingresos de Abde, Amrabat y Aitor Ruibal.

    Cambios que, claro está, le permitieron tener más posesión de la pelota. Sin embargo, los béticos carecían de esa explosión que le permitiera más profundidad para hacer daño a los catalanes.

    Justo en la hora de juego, el Ingeniero permitió la entrada de Isco, quien debuta en la temporada, después de sufrir una fractura en agosto pasado. La ovación de los locales no se hizo esperar y el malagueño lo devolvió, de manera inmediata, con un par de jugadas mágicas.

    A esa altura, el dominio de los sevillanos era casi incontrarrestable para su oponente y una chilena de Hernández, a las manos del portero de los catalanes, bien pudo cambiar el rumbo del duelo.

    Sin embargo, el empate de los verdiblancos llegó a los 75 minutos, cuando un tiro de esquina del propio Isco cayó directo en la cabeza de Valentín Gómez para que impactara la pelota hacia el gol.

    En el momento exacto del epílogo del tiempo reglamentario, una jugada al límite del brasileño Antony terminó con una patada en la cara del zaguero Joel Roca. Falta que el árbitro Iosu Galech cobró como tarjeta roja, después de ver los videos del VAR. Lo peor, es que el brasileño se pierde el partido del 30 ante Sevilla.

    Más sobre:FútbolLaLigaBetisManuel PellegriniGironaIsco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía indaga muerte del fotógrafo Iván Konar en Lago Ranco

    “No sirve estar encerrado en una caja de cristal”: Jara emplaza nuevamente a Kast a no restarse de debates

    Schalper por posibles negociaciones parlamentarias con el PDG: “Tenemos que entrar en diálogo con las distintas fuerzas politicas”

    Carter advierte que los votos de Parisi son “complejos” y destaca respeto del mundo Kast frente a Jara

    Beatriz Sánchez y la oportunidad de Jara ante ausencia de Kast en más debates: “Hay un terreno muy amplio para ir creciendo”

    Lautaro Carmona (PC) tilda al embajador de EE.UU. en Chile como “un activista de una causa de las más reaccionarias”

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Fiscalía indaga muerte del fotógrafo Iván Konar en Lago Ranco

    “No sirve estar encerrado en una caja de cristal”: Jara emplaza nuevamente a Kast a no restarse de debates

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    Diego Parra le da la primera medalla al Team Chile en los Juegos Bolivarianos
    El Deportivo

    Diego Parra le da la primera medalla al Team Chile en los Juegos Bolivarianos

    Todo mal para el Betis de Manuel Pellegrini: empata ante un colista y pierde a su gran precio para el derbi ante Sevilla

    A semifinales de la Liguilla de Ascenso: San Marcos de Arica supera a Rangers y Deportes Concepción borra a Antofagasta

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah
    Mundo

    Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”