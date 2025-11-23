Todo mal para el Betis de Manuel Pellegrini: empata ante un colista y pierde a su gran precio para el derbi ante Sevilla

Betis dio un paso en falso en su lucha por llegar puestos de Champions League. Uno que, incluso, se extiende más allá de este puntual empate 1-1 ante Girona, equipo que marcha en los últimos puestos. Cuando el duelo expiraba, el equipo de Manuel Pellegrini vio la roja de Antony que lo deja fuera del duelo ante Sevilla, en la próxima fecha.

Pero este desafío asoma como un partido trampa para los béticos, ante un equipo que, si bien está entre los colistas del torneo, su juego de ninguna manera refleja la dinámica de su cometido.

Es más, a los 40 segundos, la visita ya había inquietado a los andaluces con un disparo del ucraniano Viktor Tsygankov que fue repelido en la línea por la zaga de los locales.

Claro que el brasileño Antony estaba dispuesto a cambiar ese paradigma. Cuando el reloj no llegaba a los 3 minutos, el paulista aprovechó un rompimiento de Marc Roca para quedar frente al arco, aunque su remate se fue sobre el arco del golero Paulo Gazzaniga.

Era parte del desequilibrio que marca la escuadra catalana. Una cierta fragilidad en la última línea, contra una buena dosis de talento de mediocampo hacia adelante. Tras el cuarto de hora de estudio, Girona se atrevió un poco más y, en la primera, el marroquí Azzedine Ounahi envió su remate a las manos del meta Álvaro Valles.

Mas, en la siguiente, el visitante no falló. A los 20 minutos, una doble pared entre el africano y el Bryan Gil pilló desconcertada a la zaga de los sevillanos, factor que aprovechó el ucraniano Vladyslav Vanat para marcar el 1-0 en la boca del arco.

Sorpresa inmensa en La Cartuja, donde el local no lograba encontrar los espacios para hacer daño a su rival. A los 24’, Antony trató de sacudirse de esa inoperancia y desbordó por la derecha, pero su centro fue enviado al tiro de esquina por Arnau Martínez, cuando arremetía el colombiano Cucho Hernández.

En los minutos finales de la primera parte, Betis intentó apurar un poco más a los catalanes, pero se encontró con la segura resistencia de Gazzaniga, quien no tuvo problemas para contener los remates de Giovani lo Celso y Hernández. Justo en el minuto 45, el improvisado lateral izquierdo Valentín Gómez encontró a Lo Celso en área chica y su definición se fue muy cerca de un vertical.

Empate y roja

Lo cierto es que a Manuel Pellegrini de ninguna manera le gustó lo que vio de su equipo, al menos en la primera parte. Argumento que se desprende de la decisión de realizar tres cambios en el inicio del complementario con los ingresos de Abde, Amrabat y Aitor Ruibal.

Cambios que, claro está, le permitieron tener más posesión de la pelota. Sin embargo, los béticos carecían de esa explosión que le permitiera más profundidad para hacer daño a los catalanes.

Justo en la hora de juego, el Ingeniero permitió la entrada de Isco, quien debuta en la temporada, después de sufrir una fractura en agosto pasado. La ovación de los locales no se hizo esperar y el malagueño lo devolvió, de manera inmediata, con un par de jugadas mágicas.

A esa altura, el dominio de los sevillanos era casi incontrarrestable para su oponente y una chilena de Hernández, a las manos del portero de los catalanes, bien pudo cambiar el rumbo del duelo.

Sin embargo, el empate de los verdiblancos llegó a los 75 minutos, cuando un tiro de esquina del propio Isco cayó directo en la cabeza de Valentín Gómez para que impactara la pelota hacia el gol.

En el momento exacto del epílogo del tiempo reglamentario, una jugada al límite del brasileño Antony terminó con una patada en la cara del zaguero Joel Roca. Falta que el árbitro Iosu Galech cobró como tarjeta roja, después de ver los videos del VAR. Lo peor, es que el brasileño se pierde el partido del 30 ante Sevilla.